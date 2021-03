Riaprono le scuole in Inghilterra dopo quasi tre mesi di didattica a distanza

Londra – Dopo quasi tre mesi di chiusure e didattica a distanza, oggi le scuole in Inghilterra hanno finalmente riaperto i battenti e accolto i propri studenti.

Londra

“Oggi in Inghilterra gli alunni tornano nelle scuole – ha scritto su Twitter il primo ministro britannico Boris Johnson -. Voglio ringraziare insegnanti, genitori e tutori per il lavoro che hanno svolto per far sì che i bambini continuino a studiare durante la pandemia. La riapertura di tutte le scuole è stata la nostra priorità e il primo passo della nostra roadmap per tornare alla normalità”.

