Era ricercato, prova a fuggire ma la polizia lo blocca e lo arresta

Tarquinia - L'uomo, 62 anni, deve scontare alcuni mesi in carcere

Tarquinia – Era ricercato, arrestato dalla polizia.

Ricercato, alla vista dei poliziotti prova a fuggire, ma viene bloccato e arrestato dagli uomini della squadra volante della polizia, commissariato di Tarquinia.

“Nel pomeriggio di sabato scorso – fanno sapere dalla questura – nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore per la prevenzione e repressione dei reati predatori e per verificare l’osservanza delle misure previste per contenere la diffusione dell’epidemia in atto, un equipaggio della squadra volante del commissariato di Tarquinia notava un uomo aggirarsi, con fare sospetto, nei pressi di alcune autovetture parcheggiate di fronte ad un esercizio commerciale.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo cambiava atteggiamento ed accennava ad una fuga, ma veniva raggiunto e bloccato per i necessari accertamenti.

Dalle verifiche presso le banche dati disponibili, emergeva che il soggetto, pluripregiudicato di 62 anni, era destinatario di un ripristino di misura di sicurezza detentiva con obbligo di scontare alcuni mesi di carcere.

Accompagnato presso il commissariato, l’uomo, dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto e associato presso il carcere di Civitavecchia”.

2 marzo, 2021