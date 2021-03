Ricoveri Covid, diminuisce la pressione su Belcolle

Salute - La Tuscia verso i 13mila casi da inizio pandemia - Ieri quattro morti nell'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, sono 391 le vittime viterbesi dall’inizio della pandemia. Ieri la Asl ha comunicato il decesso, avvenuto durante il ricovero in ospedale, di due pazienti: un 71enne di Vetralla e un 85 di Canepina. Il comune di Caprarola, invece, rende nota la morte di una concittadina che aveva contratto il Covid. “Ida Migliori – fa sapere l’amministrazione – purtroppo ci ha lasciati lunedì sera. Era risultata negativa all’ultimo tampone, il suo decesso non è quindi imputabile al Covid-19”.

Viterbo – Il pronto soccorso di Belcolle

Nella Tuscia gli attualmente positivi sono 1289. Cinquantaquattro i ricoverati, dieci in meno rispetto al giorno precedente e nessuno fa parte dei nuovi contagiati. In terapia intensiva ci sono quattro persone, mentre nei reparti di area medica cinquanta. La metà sono a malattie infettive, diciassette invece nella medicina Covid e otto nella medicina riabilitativa.

Per quanto riguarda i ricoveri, il Viterbese al momento va in controtendenza rispetto al resto della regione. Ieri l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato, oltre a comunicare un incremento di casi e decessi, sottolineava l’aumento di ricoveri e terapie intensive nel Lazio. La soglia d’allerta è stata superata, con il 34% dei posti letto occupati da pazienti positivi, e in alcuni ospedali si è tornati a registrare il fenomeno delle ambulanze ferme nei piazzali. Ma non a Belcolle.

Una spiegazione potrebbe essere trovata nella vaccinazione, almeno con la prima dose, di tutte le case di riposo e Rsa della provincia. Ma anche nella campagna di profilassi sugli ultra 80enni che sta sfiorando quota 19mila: si tratta di circa il 70% degli anziani che rientrano in questa fascia d’età, ed è la percentuale più alta del Lazio. Ha permesso una riduzione della pressione ospedaliera pure il servizio di cure a domicilio dell’unità Uscovid: solo il 4% dei pazienti è poi stato trasferito a Belcolle.

Ieri la Asl ha accertato 49 casi, di cui tredici a Viterbo e cinque a Nepi. Tra questi ultimi, quattro sono dipendenti delle case alloggio per anziani divenute focolaio nel fine settimana. L’azienda sanitaria ha così ufficializzato il loro contagio, già anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Franco Vita. Nelle ultime 24 ore sono risultati infetti anche sette minori: il più piccolo ha 4 anni.

Nella Tuscia il totale dei positivi sfiora quota 13mila, mentre quello dei guariti arriva a 11mila 245. Ieri le negativizzazioni sono state 44, con una impennata a Canepina (10). Poi sei a Civita Castellana e Vetralla e cinque a Viterbo.

Nel resto dell’alto Lazio due donne sono morte in altrettanti comuni del quadrante nord della provincia di Roma: una 72enne di Bracciano e una 84enne di Ladispoli. Nelle ultime 24 ore la Asl Roma 4 ha registrato anche 87 contagi e 64 guarigioni. La Asl di Rieti, invece, 24 positivi e 44 negativizzati: gli attualmente infetti scendono a 986.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12924 (3520 a Viterbo; 9404 in provincia)

Attualmente positivi: 1289

Guariti: 11245

Morti: 390 + 1

Ricoverati: 54 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17545

Comuni con positivi

Viterbo: 3520 casi (99 morti e 3019 guariti)

Civita Castellana: 939 casi (20 morti e 847 guariti)

Montefiascone: 690 casi (36 morti e 598 guariti)

Vetralla: 528 casi (10 morti e 469 guariti)

Nepi: 450 casi (16 morti e 397 guariti)

Tarquinia: 399 casi (9 morti e 345 guariti)

Tuscania: 367 casi (11 morti e 326 guariti)

Fabrica di Roma: 341 casi (4 morti e 316 guariti)

Orte: 324 casi (11 morti e 272 guariti)

Vitorchiano: 290 casi (3 morti e 259 guariti)

Ronciglione: 288 casi (13 morti e 240 guariti)

Capranica: 259 casi (5 morti e 232 guariti)

Bagnoregio: 258 casi (5 morti e 243 guariti)

Bassano Romano: 252 casi (13 morti e 213 guariti)

Sutri: 222 casi (7 morti e 161 guariti)

Soriano nel Cimino: 219 casi (11 morti e 179 guariti)

Monterosi: 200 casi (3 morti e 170 guariti)

Acquapendente: 155 casi (8 morti e 133 guariti)

Canepina: 151 casi (2 morti e 122 guariti)

Vignanello: 149 casi (5 morti e 125 guariti)

Castel Sant’Elia: 147 casi (3 morti e 134 guariti)

Caprarola: 143 casi (3 morti e 103 guariti)

Marta: 136 casi (1 morto e 134 guariti)

Vasanello: 131 casi (3 morti e 95 guariti)

Corchiano: 125 casi (4 morti e 114 guariti)

Oriolo Romano: 118 casi (1 morto e 95 guariti)

Montalto di Castro: 117 casi (6 morti e 106 guariti)

Canino: 116 casi (1 morto e 102 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 103 guariti)

Ischia di Castro: 109 casi (4 morti e 95 guariti)

Blera: 101 casi (5 morti e 80 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Bolsena: 83 casi (6 morti e 70 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 81 casi (3 morti e 63 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 69 guariti)

Carbognano: 74 casi (71 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 66 guariti)

Farnese: 71 casi (3 morti e 67 guariti)

Monte Romano: 69 casi (1 morto e 65 guariti)

Gallese: 64 casi (56 guariti)

Faleria: 63 casi (54 guariti)

Castiglione in Teverina: 53 casi (49 guariti)

Calcata: 51 casi (45 guariti)

Gradoli: 48 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 43 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 40 casi (5 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Barbarano Romano: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Civitella d’Agliano: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 18 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 112 guariti)

Capodimonte: 83 casi (83 guariti)

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 31 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

24 marzo, 2021