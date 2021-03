Ricoveri Covid, in un mese 30% in meno

Salute - Oggi la maggior parte dei pazienti ha più di 70 anni, quattro gli under 40 - Altri tre morti nell'alto Lazio - La Tuscia verso le 30mila vaccinazioni

Viterbo – Coronavirus, trentaquattro nuovi casi sono stati accertati ieri nella Tuscia. La metà è stata registrata tra Viterbo (10) e Monterosi (7). Poi quattro a Tuscania e tre a Canepina, dove sono risultati positivi l’assessore Emanuele Manini e una madre con la figlia. La bambina, come fa sapere il sindaco Aldo Moneta, “frequenta un istituto scolastico di Viterbo”.

Viterbo – L’ospedale di Belcolle

Scuole

Sul fronte scuole, da oggi riapre l’infanzia di Vignanello. “Le risposte che attendevamo – informa l’amministrazione – fortunatamente hanno dato esito negativo”. L’asilo è rimasto chiuso lunedì e martedì. Sabato il comune aveva fatto sapere di essere “venuto a conoscenza dello stato simil-influenzali di un nucleo familiare con bimbi frequentanti la scuola dell’infanzia”.

Ricoverati

Tra i trentaquattro nuovi contagiati, ci sono quattro minori dagli 8 ai 15 anni e un ultra 80enne che è stato ricoverato. In ospedale al momento si trovato 74 pazienti Covid, di cui cinque in terapia intensiva. La maggior parte dei ricoverati (59) ha più di 70 anni, mentre gli under 40 sono quattro. Un mese fa, il 9 febbraio, fra Belcolle e l’ospedale di Montefiascone c’erano 105 persone che avevano contratto il virus. Oggi sono trentuno in meno.

Numeri

Nella Tuscia il totale dei positivi sale a 12mila 99 (gli attuali sono 970), quello dei guariti a 10mila 751 (+22) e quello delle vittime a 379. Ieri è morta una 88enni di Sutri.

Alto Lazio

Due decessi anche nel resto dell’alto Lazio: un 63enne a Torrita Tiberina e una 84enne in Sabina. La Asl Roma 4, tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, ha registrato pure 62 contagi e 116 negativizzazioni. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, 37 casi e 39 guariti: gli attualmente infetti sono 719.

Vaccini

La Tuscia viaggia verso le 30mila vaccinazioni. Finora ne sono state fatte 29mila 330, di cui ben 811 nelle ultime 24 ore. Gli ultra 80enni che hanno ricevuto almeno una dose sono 12mila 216, mentre il contatore degli immunizzati segna 8mila 364.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12099 (3243 a Viterbo; 8856 in provincia)

Attualmente positivi: 970

Guariti: 10751

Morti: 378 + 1

Ricoverati: 74 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17039

Comuni con positivi

Viterbo: 3243 casi (97 morti e 2926 guariti)

Civita Castellana: 904 casi (20 morti e 807 guariti)

Montefiascone: 664 casi (36 morti e 556 guariti)

Vetralla: 493 casi (9 morti e 443 guariti)

Nepi: 422 casi (16 morti e 378 guariti)

Tarquinia: 361 casi (9 morti e 343 guariti)

Tuscania: 356 casi (11 morti e 312 guariti)

Fabrica di Roma: 325 casi (4 morti e 303 guariti)

Orte: 293 casi (10 morti e 262 guariti)

Vitorchiano: 271 casi (2 morti e 252 guariti)

Ronciglione: 264 casi (13 morti e 227 guariti)

Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 239 guariti)

Bassano Romano: 241 casi (13 morti e 209 guariti)

Capranica: 241 casi (5 morti e 230 guariti)

Soriano nel Cimino: 197 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 193 casi (2 morti e 128 guariti)

Sutri: 175 casi (7 morti e 143 guariti)

Acquapendente: 144 casi (8 morti e 127 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 126 guariti)

Canepina: 142 casi (1 morto e 102 guariti)

Vignanello: 141 casi (5 morti e 113 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Caprarola: 126 casi (3 morti e 86 guariti)

Corchiano: 121 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 110 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 101 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 110 casi (1 morto e 98 guariti)

Vasanello: 107 casi (3 morti e 93 guariti)

Ischia di Castro: 106 casi (4 morti e 91 guariti)

Oriolo Romano: 100 casi (1 morto e 88 guariti)

Blera: 93 casi (4 morti e 76 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Bolsena: 81 casi (6 morti e 61 guariti)

Vallerano: 75 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (66 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 70 casi (3 morti e 63 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 56 casi (53 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (39 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 41 casi (2 morti e 38 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 33 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (24 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Tessennano: 11 casi (8 guariti)

Comuni Covid-free

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

10 marzo, 2021