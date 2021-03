Sfondato il tetto dei 12mila casi da inizio emergenza

Coronavirus - Ancora una volta l'unica vittima nell'alto Lazio è viterbese - In alcuni paesi scuole chiuse per sanificazione

Viterbo – Sfondato il tetto dei 12mila casi nella Tuscia da inizio emergenza. Altre 64 infezioni ieri, nel Viterbese (13 nel capoluogo) e soli 24 guariti. Dati che portano gli attualmente positivi a crescere ancora: sono 959 le persone che stanno lottando contro il virus tra Viterbo e provincia.

Ieri erano 920. Poco più di 800 la settimana scorsa. Segno di una crescita rapida e in controtendenza con quanto sta avvenendo nella regione dove, secondo l’assessorato alla Salute, mediamente, i casi sono in diminuzione.

Il tratto consolante è che, dei 959 contagiati attuali, la stragrande maggioranza (885) è in quarantena a casa, asintomatica o quasi. I ricoverati, tra Viterbo e Montefiascone, sono 74.

Ieri l’alto Lazio ha registrato una sola vittima ed è viterbese, come accaduto anche sabato. Si tratta di un 86enne di Vasanello, ricoverato a Belcolle dopo aver contratto il Coronavirus. È la 377esima vittima del Sars-CoV2 nella Tuscia.

Le altre due asl del nord del Lazio non hanno registrato decessi. Nessuna vittima né nel Reatino, né nel territorio della asl di Roma 4 (comprendente Civitavecchia e parte del quadrante settentrionale della provincia capitolina).

In Sabina si sono contati 45 nuovi positivi e 38 negativizzati; a Roma 4, 15 nuove infezioni e 5 guariti. Il Viterbese, dunque, è anche la zona dell’alto Lazio dove l’incremento dei casi è stato maggiore, nella giornata di ieri.

Intanto, i sindaci della Tuscia corrono ai ripari per scongiurare la diffusione a catena del virus. A Canepina, il primo cittadino Aldo Moneta ha deciso di chiudere tutte le scuole per tre giorni, dall’8 al 10 marzo. A Vignanello, la scuola dell’infanzia resterà chiusa per sanificazione l’8 e il 9 marzo.

“Nella tarda mattinata di oggi (sabato, ndr) siamo venuti a conoscenza, da fonti sanitarie, dell’attuale stato di salute con sintomi simil-influenzali in cui versano i componenti di un nucleo familiare di Vignanello con bimbi frequentanti la sola scuola dell’infanzia – informa il comune dalla sua pagina Facebook -. Considerato il persistere del contesto pandemico provocato dalla diffusione del virus Covid-19 che ultimamente risulta caratterizzato da un’elevata contagiosità, vogliamo comunicare la chiusura del plesso della scuola dell’infanzia per i giorni 8 e 9 marzo per interventi di sanificazione. Specifichiamo che si tratta di un intervento preventivo”.

Con l’ultimo positivo guarito, Vejano diventa comune Covid free. Lo sono anche Bomarzo, Onano, Arlena di Castro, Barbarano Romano, Lubriano, Latera. Lo era anche Capodimonte che, però, ieri ha ricevuto dalla asl notizia del tampone positivo di uno dei suoi residenti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della asl Vt

Casi totali: 12049 (3230 a Viterbo; 8819 in provincia)

Attualmente positivi: 959

Guariti: 10713

Morti: 377 + 1

Ricoverati: 74 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17000

Comuni con positivi

Viterbo: 3230 casi (97 morti e 2924 guariti)

Civita Castellana: 901 casi (20 morti e 803 guariti)

Montefiascone: 661 casi (36 morti e 551 guariti)

Vetralla: 492 casi (9 morti e 442 guariti)

Nepi: 420 casi (16 morti e 376 guariti)

Tarquinia: 360 casi (9 morti e 343 guariti)

Tuscania: 352 casi (11 morti e 311 guariti)

Fabrica di Roma: 325 casi (4 morti e 301 guariti)

Orte: 293 casi (10 morti e 256 guariti)

Vitorchiano: 268 casi (2 morti e 252 guariti)

Ronciglione: 263 casi (13 morti e 225 guariti)

Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 239 guariti)

Bassano Romano: 241 casi (13 morti e 209 guariti)

Capranica: 240 casi (5 morti e 230 guariti)

Soriano nel Cimino: 196 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 186 casi (2 morti e 123 guariti)

Sutri: 175 casi (6 morti e 142 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 126 guariti)

Acquapendente: 144 casi (8 morti e 127 guariti)

Vignanello: 141 casi (5 morti e 113 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Canepina: 138 casi (1 morto e 102 guariti)

Caprarola: 125 casi (3 morti e 86 guariti)

Corchiano: 120 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 100 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 110 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 109 casi (1 morto e 98 guariti)

Ischia di Castro: 106 casi (4 morti e 91 guariti)

Vasanello: 107 casi (3 morti e 93 guariti)

Oriolo Romano: 100 casi (1 morto e 86 guariti)

Blera: 92 casi (4 morti e 75 guariti)

Bolsena: 81 casi (6 morti e 61 guariti)

Vallerano: 75 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (66 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 70 casi (3 morti e 63 guariti)

Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 55 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (38 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 41 casi (2 morti e 38 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 32 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (24 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Tessennano: 11 casi (8 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Comuni Covid-free

Vejano: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

8 marzo, 2021