Rifiuti, incontro online con gli amministratori di condominio

Comune - Organizzato per il 30 marzo da Ati Gesenu spa/Cosp Tecno Service attraverso la società Viterbo Ambiente scarl per sensibilizzare la cittadinanza alle buone pratiche di raccolta differenziata

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In programma per martedì 30 Marzo un incontro online con gli Amministratori di Condominio del Comune di Viterbo.

L’incontro è organizzato dall’Ati Gesenu spa / Cosp Tecno Service, attraverso la società Viterbo Ambiente scarl, che sta ottemperando agli impegni del “contratto ponte” di igiene urbana per il Comune di Viterbo. Tale contratto prevede infatti, oltre all’esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, anche altri impegni tra cui attuazione di un piano di comunicazione finalizzato a sollecitare l’utenza all’adozione delle buone pratiche per una corretta differenziazione dei rifiuti.

Nel progetto è stato previsto anche un incontro con gli Amministratori di Condominio per valutare congiuntamente azioni di sensibilizzazione atte ad incidere positivamente su alcuni comportamenti non conformi alle ordinanze sindacali, che si riscontrano in vari condomini. “Un incontro che rientra nell’ambito delle iniziative di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena -: in questo caso, con la collaborazione e la partecipazione attiva degli amministratori di condominio. La corretta differenziazione dei rifiuti da parte di tutti i condomini e una altrettanto corretta esposizione delle attrezzature su suolo pubblico sono due passaggi fondamentali per il miglioramento di tutta la catena riguardante la raccolta differenziata.

Gli amministratori di condominio, attraverso il loro lavoro, sono certo contribuiranno a sensibilizzare quei condomini che ancora oggi, dopo anni dall’attivazione del servizio di raccolta porta a porta, si ostinano a non rispettare le vigenti regole in merito alla separazione e all’esposizione dei rifiuti”.

In considerazione della pandemia, l’evento in presenza viene trasformato in uno specifico webinar.

Una delle criticità più evidenti è quella dell’”esposizione continua” delle attrezzature su suolo pubblico, che costituisce un invito all’abbandono dei rifiuti e ai conferimenti impropri.

In occasione dell’incontro, nei giorni scorsi, i tecnici di Viterbo Ambiente hanno provveduto ad effettuare una “merceologica”, ovvero l’esame tecnico dei rifiuti conferiti in alcuni condomini, per verificare la corretta separazione delle frazioni differenziabili; su tale attività è stato realizzato un video che verrà presentato nel webinar e reso disponibile anche sul sito aziendale per agevolare una diffusione dell’informazione agli interessati.

Il webinar, promosso dall’Ati e dal Comune di Viterbo, a cui parteciperanno, oltre agli Amministratori di condominio anche rappresentanti del Comune di Viterbo, dell’Ati, e della soc Viterbo Ambiente, si terrà il 30 marzo a partire dalle 10,30, via web.

Ricordiamo che è stato avviato il contatto con gli Amministratori di Condominio, ma se ce ne fossero alcuni che non hanno ricevuto l’invito, gli interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie su www.viterboambiente.net e richiedere l’iscrizione all’email info@viterboambiente.net.

26 marzo, 2021