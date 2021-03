Rifiuti, martedì riunione tecnica in regione

Roma - Rocca Secca e l'impianto di Rocca Cencia al centro dell'incontro

Regione – Si terrà martedì nella sede della giunta regionale una riunione tecnica per fronteggiare la situazione riguardante i rifiuti sorta in seguito alle comunicazioni della Mad per esaurimento IV invaso e ritardo nella conclusione dei lavori per l’apertura del V di Rocca Secca.

Sarà inoltre valutata la richiesta di Roma capitale di aumentare i conferimenti nell’impianto di Rocca Cencia.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti della Regione Lazio, di Roma capitale e dell’Arpa Lazio. L’invito sarà esteso anche al ministero della transizione ecologia e alla prefettura di Roma.

Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

29 marzo, 2021