Rifiuti, viterbesi indifferenti: raccolta non conforme e sacchi buttati ovunque

Rifiuti, viterbesi indifferenti - Dagli ultimi dati di Viterbo Ambiente, cattive abitudini difficili da sradicare - In arrivo fototrappole e multe salate

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Rifiuti, viterbesi indifferenti. Raccolta non conforme, sacchi buttati ovunque e le conseguenze le pagano non solo gli sporcaccioni. Maggiori costi che finiscono in bolletta.

I dati in possesso di Viterbo Ambiente lasciano poco spazio alla fantasia. A settembre, nel centro storico il 78,9% erano conferimenti non conformi. Il 13 marzo la percentuale è scesa al 69,3%. Diminuzione minima e purtroppo virtuale. Perché il calo è stato determinato da più persone che hanno conferito, rispetto a settembre, in modo corretto.

La percentuale degli “zozzoni” è rimasta invariata. I sacchi impropri erano 259, quelli conformi sono passati da 80 a 115. Su 11 vie, sono stati raccolti 1480 chili d’indifferenziato. Quelli regolari sono risultati 780 e 700 gli irregolari (47,3%).

Conseguenza, conto salato per la collettività: 46mila euro annui in più per i conferimenti impropri da smaltire. Il cittadino corretto paga pure per chi sporca. Ecco perché il sindaco Giovanni Arena anticipa l’installazione di fototrappole. Videocamere per colpire chi si rifiuta di differenziare come dovrebbe e posizionare i sacchi come consentito.

Già oggi la polizia locale eleva 200 multe l’anno in media. “Tra settembre e febbraio – ricorda il comandante Vinciotti – abbiamo già fatto 107 multe su 270 controlli effettuati. Una volta su due e non vuol dire che il resto sia corretto.

È che non siamo sempre in grado di sanzionare, non potendo risalire alla persona che ha lasciato il sacco”.

Dal centro storico alla periferia, la situazione non cambia. Anzi. In zona B le esposizioni errate o permanenti (secchioni lasciati fissi sul suolo pubblico) proliferano. Al Carmine-Pilastro-Riello, 113 (41%) su 326.

Sono stati poi analizzati i contenuti di cinque contenitori esposti regolarmente e altrettanti in modo errato o permanente.

“Sono stati prelevati i rifiuti da secco per verificare la composizione – spiega Maurizio Mariani di Viterbo Ambiente – quelli con esposizione corretta ammontano a 140,6 chili. Abbiamo analizzato un campione di 14,6 chili di rifiuti. L’11% poteva essere differenziato, mentre l’89% era realmente secco”.

Tutto cambia quando il campione analizzato è preso da esposizioni errate. Quelle all’interno dei secchioni: su 200,1 chili ne sono stati analizzati 27,1 (10 sacchi). Addirittura il 77,8% dei rifiuti all’interno poteva essere differenziato (21,1 chili) e il 22,2% (6 chili) era secco effettivo.

Andando ad aprire i sacchi lasciati all’esterno dei cassonetti condominiali, peggio che mai. Il 79,3% dei rifiuti era differenziabile (45.6 chili) e il 20,7% (11,9 chili) era stato correttamente smaltito. In quest’ultimo caso in pratica la differenziata non è stata effettuata.

Alle isole di prossimità, la solita musica e i soliti sacchi. Fatte le dovute eccezioni, montagne di rifiuti a terra. Arrivano da comuni vicini, quando magari parte la differenziata e non si ha voglia di dedicarcisi, da attività non ufficiali che si disfano di materiali, ma pure da abitanti del centro storico di Viterbo, quando i sacchi, erroneamente conferiti, non sono ritirati.

Li portano fuori città. Ovvero, si preferisce sprecare benzina e tempo, piuttosto che smaltire correttamente.

“Forse non siamo ancora stati sufficientemente incisivi nella comunicazione – spiega il sindaco Giovanni Arena – ma i comportamenti corretti sono a vantaggio di tutti, perché altrimenti si pagano costi aggiuntivi, che devono sostenere tutti. Arriveranno fototrappole in zone sensibili e a quel punto scatteranno multe salate. È insopportabile assistere a chi magari di notte, si disfa del frigo, quando ci sono modi di farlo correttamente”.

All’incontro, il secondo come prevede il capitolato d’appalto della nettezza urbana, erano presenti dirigenti Viterbo Ambiente e il responsabile del settore Ambiente in comune Eugenio Monaco. “Finora abbiamo provveduto attraverso la comunicazione – spiega Monaco – a informare la cittadinanza sul corretto modo per la raccolta differenziata. È chiaro che si dovrà andare anche oltre, con la coercizione.

Quando esistono ordinanze, ad esempio per il giusto posizionamento dei cassonetti, la verifica dell’inottemperanza prevede l’apertura di un fascicolo penale. Quello che deve passare è che il corretto conferimento dei rifiuti va a vantaggio di tutti”.

18 marzo, 2021