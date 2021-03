“Rilanciare il trasporto pubblico ripartendo da Francigena è possibile…”

Politica - Comune - Intervengono il circolo unico e il gruppo consiliare del Pd

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Rilanciare il trasporto pubblico ripartendo da Francigena? Con un serio piano di rilancio è ancora possibile, basta con questo immobilismo!

Prosegue il progetto del Pd cittadino, “Fare insieme Viterbo”, teso ad instaurare con chiunque viva questa città e voglia contribuire al suo cambiamento, un dialogo costante sulle principali tematiche che riguardano Viterbo ed il suo sviluppo.

Ascolto, Sintesi e Proposta il metodo utilizzato.

Questa volta abbiamo affrontato un tema chiave per la città qual è il Trasporto Pubblico

Locale.

Qual è il ruolo del trasporto pubblico a Viterbo?

Il Trasporto Pubblico Locale (Tpl) rappresenta oggi e lo sarà sempre di più nel futuro, un settore centrale per lo sviluppo economico e sociale di Viterbo. Non dobbiamo dimenticare che la città è una sede universitaria di primaria importanza ed una meta turistica in continuo sviluppo.

Qual è la situazione oggi?

Il cittadino viterbese, lo studente, il turista non considerano il traporto pubblico come un’alternativa valida per spostarsi nella città. Questo dipende essenzialmente dalla qualità del servizio offerto.

Cosa sta facendo l’amministrazione Arena per migliorare il servizio?

Oggi l’amministrazione comunale tramite l’assessore Contardo, a distanza di quasi tre anni, annuncia la volontà del comune di cominciare finalmente ad investire in Francigena, stiamo a vedere. Noi di certo saremo i primi a sostenere un’azione in tal senso, se pur tardiva. Al momento però i fatti sono questi: gli ultimi 4 mezzi acquistati risalgono al 2019 tramite un aumento di capitale di circa 600.000 euro stanziati dalla precedente amministrazione (con un ulteriore cofinanziamento accordato dalla Regione Lazio di circa 500.000 euro). Gli altri hanno un’età media superiore ai 20 anni!

Cosa andrebbe fatto secondo noi?

Il comune di Viterbo, in quanto capoluogo di provincia, ha la possibilità di procedere dal 2022 con un nuovo affidamento in house del servizio di Tpl

Il Pd di Viterbo con tutto il suo gruppo consigliare crede e auspica, che il futuro del Trasporto Pubblico Locale possa continuare ad essere svolto dall’attuale gestore, Francigena srl, a patto che il nuovo affidamento avvenga secondo precise condizioni.

È necessario un cambio di rotta immediato!

La giunta Arena deve cominciare a smettere di fare annunci estemporanei e portare avanti azioni concrete.

Come?

1

Il Comune di Viterbo, verificata la fattibilità dell’operazione, può procedere con un nuovo affidamento di durata limitata (3 anni) a finalizzato a rilanciare Francigena.

Tale operazione deve prevedere sin da subito le seguenti azioni:

 Piano pluriennale di investimenti per il rinnovo totale dell’attuale parco mezzi

Stanziamento da parte del Comune di risorse per il rinnovo della flotta autobus. A fronte di questi finanziamenti sarà possibile inoltre, accedere ai fondi regionali che permetterebbero di arrivare senza difficoltà ad avere alla fine del triennio un parco mezzi rinnovato almeno per il 50%.

 Piano di razionalizzazione delle spese

Razionalizzare ed efficientare le spese sostenute dall’amministrazione comunale in Franciegna, sono le parole d’ordine da seguire. In particolare per il Tpl andrà analizzato il costo per veicoli-km del servizio rapportandolo a realtà simili a Viterbo.

 Adozione del nuovo grafo di rete

Il comune ha un grafo di rete approvato nel 2017 e ancora chiuso nel cassetto!

Si vuole modificarlo visti gli anni trascorsi benissimo, basta che si faccia qualcosa.

Il grafo fu redatto fra l’altro da una società leader nel settore della tecnologia applicata alla mobilità, che presentava soprattutto due importanti novità. La prima. Portare il 60% del capolinea di Francigena al Riello, dove c’è anche Cotral, facendoli coincidere e rendendoli in qualche modo interscambiabili. La seconda. Prevedere due circolari, con il trasporto non più a fermata, ma a frequenza. Ogni quarto d’ora, dando così certezza dell’arrivo dell’autobus ogni 15 minuti.

 Mobilità alternativa

E’ fondamentale investire nei servizi di mobilità alternativa e nell’infrastruttura ad essa dedicata (Piste ciclo-pedonali). Investire sulle nuove tipologie di mobilità permetterà inoltre di partecipare ai programmi di sviluppo e innovazione attraverso la partecipazione in partenariato a consorzi di altre città ed amministrazioni Regionale ed Europea.

 Misure per incentivare il trasporto pubblico

A fronte degli investimenti effettuati sarà fondamentale pianificare una campagna d’incentivazione del trasporto pubblico.

In conclusione?

Noi crediamo che ci sia ancora modo di gestire il trasporto pubblico locale tramite Francigena in maniera virtuosa (livelli adeguati di servizio a costi concorrenziali). Questo scelta garantirebbe un futuro ai lavoratori di Francigena, e permetterebbe al Comune di conservare un indirizzo programmatico del servizio, con conseguenti ricadute positive per la collettività.

Una cosa e certa comunque, la città ed i lavoratori non possono più permettersi di proseguire con questo immobilismo che distrugge risorse pubbliche, continua a privare i viterbesi e chiunque venga in città di un servizio essenziale, e mina la fiducia dei lavoratori riguardo il loro futuro nella società.

Circolo unico Pd Viterbo

Gruppo consiliare Pd Viterbo

28 marzo, 2021