Rimpasto in giunta, entrano Lombardi e Corrado – A Troncarelli delega Beni comuni

Regione - Zingaretti ufficializza l'ingresso in maggioranza del Movimento 5 stelle - L'assessora viterbese conserva Politiche sociali e Welfare e cede gli Enti locali

di Giuseppe Ferlicca

Roma – Rimpasto in giunta, entrano Lombardi e Corrado e il Movimento 5 stelle passa in maggioranza.

Nel rimescolamento anche d’incarichi, l’assessora viterbese Alessandra Troncarelli (Pd) lascia gli enti locali e prende la delega a Beni comuni e azienda pubblica servizi alla persona.

È il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ad annunciare quello che definisce il secondo fatto storico in regione.

“Dal 1995 mai per due volte consecutive è stato eletto lo stesso presidente – dice Zingaretti – oggi un’altra novità storica. Due squadre che si sono confrontate alle ultime elezioni si uniscono per lavorare al bene comune. È il segnale che la politica si avvicina per risolvere i problemi alle persone”.

Roberta Lombardi, finora capogruppo M5s, prende la delega a Transizione e trasformazione ecologica e digitale, accorpando deleghe ad Ambiente, Risorse naturali, energia, agenda digitale e investimenti verdi.

Valentina Corrado avrà il compito, come sottolineato da Zingaretti, di rilanciare un settore fra i più colpiti dalla pandemia, il Turismo. Quindi Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale Semplificazione amministrativa.

La viterbese Troncarelli acquisisce Beni comuni, azienda pubblica servizi alla persona che aggiunge a quelle che già detiene, Politiche Sociali e Welfare, mentre Enti Localipassano alla nuova entrata Corrado.

Zingaretti ringrazia il vicepresidente Daniele Leodori, per la “supplenza” dovuta all’impegno del presidente come segretario Pd. “Ora torno a tempo pieno – osserva Zingaretti – a Leodori resta l’incarico di vice, avrà Programmazione economica, Bilancio, Demanio, Rapporti istituzionali con il consiglio”.

L’assessore Claudio Di Berardino, oltre a Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, avrà pure il Personale.

Mentre Enrica Onorati aggiunge Pari opportunità ad Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo.

Paolo Orneli, si occuperà anche di Università e conoscenza, oltre a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione.

“Un riassetto generale della giunta che si rafforza”, è il commento di Zingaretti, che poi anticipa quello che sarà il suo impegno, dopo le dimissioni dalla segreteria Pd. “Farò il presidente, dando una mano al governo Draghi e al partito, con le mie idee, com’è giusto che sia”.

Per gli ultimi due anni, l’intesa di governo con il Movimento 5 stelle si basa su un’intesa programmatica: Prima di tutto la salute e il lavoro, sottoscritta da tutte le forze politiche.

Giuseppe Ferlicca

GLI OBIETTIVI STRATEGICI – I PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI SUI QUALI L’ALLEANZA PER IL LAZIO DEL FUTURO CONCENTRERÀ LA PROPRIA AZIONE:

SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è individuata come asse portante per un nuovo modello di sviluppo, in grado di mettere insieme tutela dell’ambiente, innovazione e competitività del tessuto produttivo, valorizzazione delle risorse umane e naturali e rispetto dei diritti di tutti.

Sviluppo delle fonti energetiche alternative

Energie e azioni per il contrasto al cambiamento climatico

Sviluppo di infrastrutture e sostegno alla mobilità sostenibile

Riconversione green delle imprese e dell’economia circolare

LA RISORSA DELL’AMBIENTE

Lavoriamo per rendere il Lazio una regione all’avanguardia sulle politiche green. Vogliamo una regione che rispetti le risorse naturali, come bene fondamentale, che valorizzi appieno la grande risorsa del verde e che riconnetta persone e comunità all’ambiente che le circonda.

Riforma legge parchi / aree naturali protette

Piano regionale amianto

Legge regionale sulle attività estrattive

Piano qualità dell’aria

Politiche pubbliche sul ciclo dell’acqua

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE DEI RIFIUTI

A ermare un modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità e sull’uso

consapevole delle risorse è una necessità. Per questo sono fondamentali politiche e investimenti per favorire ancora di più la riduzione della produzione di ri uti e lo sviluppo dell’economia circolare.

Riforma della governance e istituzione dell’Autorità d’ambito nella gestione dei ri uti

Investimenti per potenziamento, ammodernamento e implementazione degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento ri uti

IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALL’ASSISTENZA SANITARIA

La crisi sanitaria che stiamo ancora vivendo ha mostrato quanto sia fondamentale investire sulla grande infrastruttura a difesa della salute. Il sistema sanitario del Lazio ha reagito con e cacia e, durante la lotta alla pandemia, ha sperimentato nuovi servizi e modalità di cura e assistenza. Ora questo impulso, possibile grazie al risanamento e ettuato nel corso degli ultimi anni, non va disperso.

Potenziamento sanità territoriale e di prossimità. A titolo esplicativo e non esaustivo: USPED (Unità Speciali di Pediatria), USCAR (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Riabilitativa), ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), infermiere di famiglia, medico scolastico, case della salute

Revisione dei fabbisogni (Lea + esiti Lea)

Accelerazione del piano vaccinale anti-Covid, anche attraverso il sostegno alla libera produzione dei vaccini nel Lazio e la valorizzazione del vaccino italiano sviluppato con l’INMI Lazzaro Spallanzani

Attuazione piano abbattimento liste d’attesa e garanzia dell’accesso alle cure in fase Covid

Potenziamento degli strumenti, dei mezzi e del personale della sanità pubblica

Legge per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie

Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete oncologica regionale

Nuove borse regionali di specializzazione non solo di MMG ma anche di medicina e chirurgia

Sostegno alla candidatura di Roma come sede per l’Agenzia europea della ricerca biomedica presso la struttura dell’ex ospedale Forlanini

Piena attuazione della normativa in materia di derivati della cannabis a uso medico

• Stati generali della salute post-pandemia, con il coinvolgimento di medici, organizzazioni sindacali, associazioni di difesa dei cittadini, pazienti

LA RETE PER LE POLITICHE DI WELFARE E WELFARE DI PROSSIMITÀ

L’altra grande infrastruttura pubblica a garanzia del benessere delle persone è quella del welfare e del welfare di prossimità, che devono muovere verso una piena integrazione con le politiche sanitarie: per estendere il perimetro dei diritti delle persone, rimuovere ostacoli alla loro piena realizzazione – come prevede la nostra Costituzione – e, in particolare, per contrastare il rischio di povertà, emarginazione e diseguaglianze che la crisi Covid ha aumentato in maniera considerevole.

Sostegno ai servizi socioassistenziali e al Terzo Settore

Piano povertà

Investimenti sugli asili nido

“Pacchetto infanzia” dedicato alle famiglie con voucher per la partecipazione a centri estivi, attività ludico-ricreative e attività educative organizzate

Sostegno alle giovani coppie

Legge sulle disabilità

Sostegno alle famiglie per le attività sportive e allo sport di base

Politiche in favore dell’invecchiamento attivo e presa in carico degli anziani fragili

Legge su agricoltura sociale

Contrasto al razzismo e tutela delle minoranze

Legge sui caregiver

LA REGIONE DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA

Un’azione pubblica ragionata per lo Sviluppo economico passa dagli investimenti in infrastrutture e mobilità sostenibile e dal sostegno alla creatività delle startup e all’innovazione dei processi produttivi e di vendita delle piccole e medie imprese. Fondamentale razionalizzare l’impegno

dei consorzi industriali e investire per le partnership tra ricerca e imprese, accelerando i processi di trasferimento tecnologico o di riconversione produttiva.

Sostegno a riconversioni industriali, e cientamento energetico e Aree APEA

Attuazione della riforma per la costituzione del Consorzio Industriale Unico

Supporto ai processi di internazionalizzazione e digitalizzazione delle PMI

Piani di sostegno di accesso al credito, in particolare per contrastare la crisi delle PMI, specie artigianali e commerciali

Strumenti per il consolidamento delle imprese e per favorire il passaggio generazionale, in particolare per le botteghe storiche

Sostegno alle reti di impresa, al commercio di vicinato, all’artigianato

Partnership tra ricerca e imprese e bandi a sostegno del trasferimento tecnologico

Valorizzazione dei settori trainanti del Lazio: chimico-farmaceutico e scienze della vita, aerospaziale, audiovisivo, tecnologico culturale, sicurezza, green economy, tecnologie applicate alla Cultura, agrifood, industrie creative e digitali, automotive

Progetto integrato di sviluppo dell’economia del mare e di tutte le attività economiche legate al litorale laziale

Riconoscimento e sviluppo dell’innovation center

Sostegno al partenariato pubblico-privato, in particolare con l’obiettivo di favorire la crescita degli investimenti in R&S

AGRICOLTURA: SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

L’Agricoltura si candida ad essere un veicolo di sviluppo strategico nel prossimo futuro. Il recupero del rapporto con la terra, la riscoperta delle tradizioni enogastronomiche e la valorizzazione delle vocazioni agroalimentari devono essere accompagnati da investimenti pubblici mirati.

• Piano di sostegno di accesso al credito

Piano agricolo regionale

Testo unico dell’agricoltura

Valorizzazione dei prodotti tipici, anche attraverso la creazione del portale Eccellenza Lazio

Sostegno alle imprese più giovani e innovative

Sviluppo della “ liera corta”

Promozione di piattaforme di e-commerce per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio, in particolare per superare le criticità logistiche dei più piccoli

TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE, CULTURA

Oggi più che mai, dopo l’emergenza Covid che ha travolto il settore, dobbiamo scommettere su un turismo lento e responsabile e sulle reti della cultura che porteranno alla scoperta dei meravigliosi borghi e delle bellezze naturali che costellano tutto il territorio regionale. Questo può avvenire costruendo una cornice giuridica nuova e scommettendo sull’o erta complessiva di ogni territorio, investendo sulle vocazioni, valorizzando il patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico e garantendo servizi innovativi ed e cienti.

Riforma regionale del turismo

Fiera internazionale ‘Roma Caput Food’

Sostegno e rilancio delle attività turistiche colpite dalla crisi pandemica: quelle di Roma, delle città e dei borghi del Lazio, delle aree interne e del litorale

Valorizzazione del patrimonio pubblico per utilizzo culturale e sociale

Rilancio del comparto del cinema e dello spettacolo dal vivo

CONNESSIONE MATERIALE E IMMATERIALE DI TERRITORI E COMUNITÀ

Dobbiamo ripartire dalle grandi reti e connessioni tra infrastrutture pubbliche materiali e immateriali, anche in sintonia con l’azione del Governo e in particolare con il Ministero alle infrastrutture dove, non a caso, è stato aggiunto anche il richiamo alle “mobilità sostenibili”.

Realizzazione del piano di opere strategiche

Acquisto di nuovi treni e investimenti per linee più moderne, nuovi autobus

Implementazione di un piano regionale per ciclovie e per servizi di auto elettriche

Sviluppo della portualità e dell’intermodalità, anche attraverso una gestione sostenibile delle aree portuali, ampliando l’o erta di Civitavecchia e puntando ad un piano di valorizzazione delle realtà minori

Estensione banda ultra larga su tutto il territorio regionale

Trasformazione digitale dell’ente (fascicolo digitale del cittadino, etc.)

Politiche di digitalizzazione dell’economia: occupazione, R&S, sostenibilità energetica, istruzione, lotta alla povertà (da piano Europa 2020)

Aggiornamento documento strategico per l’Agenda digitale regionale

GENERAZIONI

È tempo di un patto tra generazioni. I giovani rischiano di pagare un prezzo altissimo, se non investiremo prima di tutto sulle loro energie. I giovani rappresentano un’opportunità e la più grande risorsa per far ripartire il nostro sistema socioeconomico, come testimonia il Piano di Ripresa dell’UE chiamato “Next Generation EU”.

Sostegno al diritto allo studio e lotta alla dispersione scolastica

Supporto all’associazionismo giovanile

Sostegno alla creatività e alle nuove produzioni culturali

Ra orzamento della rete degli spazi giovanili e ostelli, anche in aree interne

Implementazione di nuovi strumenti per l’accesso alla cultura

Politiche attive per il lavoro dei giovani

POLITICHE DI GENERE

Il Lazio vuole essere una regione all’avanguardia sulle politiche di genere. Per questo continuiamo a lavorare per ridurre le disuguaglianze, o rire a tutti e tutte le stesse opportunità e uguali diritti.

Legge sull’omofobia

Legge sulla parità salariale

Prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Nuove opportunità professionali

Promozione di luoghi delle donne

Sostegno alla formazione femminile nelle materie scienti che e tecnologiche (STEM)

Sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza e all’inserimento nel mondo del lavoro

Potenziamento dei consultori e di tutti i servizi assistenziali e sanitari per la salute delle donne

AUTONOMIE LOCALI

Vogliamo orientare la nostra azione verso l’innovazione per promuovere nuove proposte che, a partire dalla nostra regione, favoriscano una piena realizzazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i vari livelli di governo:

Riforma delle competenze e delle funzioni delle autonomie locali

Supporto all’attuazione della riforma di Roma Capitale, con il riconoscimento di poteri di area vasta, funzioni e risorse adeguate

Ra orzamento delle azioni a sostegno dei piccoli comuni

Sempli cazione e innovazione P.A.

Piano di investimenti per la ripresa economica destinato agli enti locali: Comuni e Province (valorizzazione delle aree interne, investimenti per i lavori pubblici nei Comuni medi, etc)

Recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare

Testo unico in materia di sicurezza urbana e polizia locale

Investimenti per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale

DIRITTO ALL’ABITARE

Ria ermiamo il diritto alla casa e lavoriamo a una nuova politica dell’abitare per combattere il disagio, assicurando la legalità, inaugurando nuove esperienze di mediazione e presidio sociale e evitando nuovo consumo

di suolo attraverso il recupero e la valorizzazione di quanto già abbiamo a ni abitativi.

Testo unico del diritto all’abitare

Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare a ni abitativi

Fondo di sostegno all’abitare (“Assegno a tto”)

ECONOMIA LEGALE E CONTRASTO AI FENOMENI CRIMINALI

La Regione Lazio, attraverso l’Osservatorio per la legalità, è impegnata da anni a anco delle forze dell’ordine, della magistratura e della rete delle associazioni, per a ermare l’economia legale e contrastare i fenomeni criminali. I rischi che corrono le nostre comunità in questa fase di fragilità sono enormi. Di fronte a una crisi economica senza precedenti, le organizzazioni criminali hanno ampliato la loro capacità di azione e riescono con più facilità ad agganciare famiglie, esercenti e imprenditori in crisi di liquidità. Serve dunque un impegno su questo fronte fondamentale.

Potenziamento degli strumenti per il contrasto al fenomeno dell’usura nanziati attraverso il Fondo unico

Testo unico per il contrasto alle ma e

Trasparenza e protocolli con Guardia di Finanza sull’utilizzo delle risorse europee

Consulta regionale sui beni con scati

Sostegno alle attività danneggiate dalla criminalità

Finanziamento a Comuni e associazioni per l’utilizzo di beni con scati a ni sociali e culturali

Contrasto all’azzardopatia

UN ORIZZONTE EUROPEO: LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 E IL RECOVERY PLAN

Le risorse ingenti e inedite che l’Europa unita mette a disposizione dei sistemi territoriali rappresentno la più grande speranza per la ricostruzione.

La possibilità di programmare proprio in questa fase così critica i fondi strutturali 21-27, assieme alle misure straordinarie del Next Generation Eu, rappresenta un’enorme opportunità e una straordinaria occasione di crescita e sviluppo per il Lazio

Implementazione e valorizzazione dell’utilizzo dei fondi UE

Azioni strategiche da realizzare con Next Generation Eu

Ampliamento del numero di sportelli Lazio Europa

***

I principi della sostenibilità e della giustizia sociale rappresentano una grande opportunità di crescita, sviluppo e innovazione per i territori, per il tessuto produttivo e per tutte le comunità del Lazio. La Regione Lazio, con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, ha assunto questi principi come assi portanti e come missioni trasversali della propria azione, con il principale obiettivo di creare nuovo lavoro.

Il Lazio, agendo in piena sintonia con gli obiettivi del Governo Draghi, ha le potenzialità per diventare uno dei territori guida in Italia e in Europa della transizione verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile a livello ambientale, economico e sociale e per a rontare le grandi priorità nella nuova fase storica che si è aperta, a partire dal rilancio dell’economia e del lavoro attraverso il ra orzamento delle politiche attive. Un obiettivo inderogabile, specie dopo la crisi generata dalla pandemia.

I fondi della Programmazione europea 2021-27 e quelli straordinari del Recovery Plan rappresentano un’occasione da non perdere per una forte accelerazione sugli obiettivi ssati dall’Agenda 2030 dell’ONU, dagli accordi sul Clima di Parigi e nel rispetto delle indicazioni della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, come sulle altre azioni già intraprese dalla Regione Lazio per generare coesione e sviluppo giusto.

Sostenibilità e connessioni, giustizia sociale, valorizzazione dei beni comuni, opportunità per le nuove generazioni, parità di genere sono i concetti fondamentali per ricostruire speranza e futuro. Principi che ci obbligano ad agire in modo integrato e intersettoriale, anche favorendo processi partecipativi, sia con gli enti locali che con i cittadini: per questo, mettiamo in campo in questa fase cruciale per il futuro delle comunità del Lazio una serie di azioni strategiche trasversali, da realizzare attraverso un utilizzo unitario di tutte le risorse disponibili, da quelle regionali a quelle europee e nazionali.

12 marzo, 2021