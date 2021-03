Riqualificazione piazzale Gramsci, si parte

Viterbo - Comune - Partita la procedura per affidare i lavori, compreso il taglio dei pini, alcuni dei quali pericolosi

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Riqualificazione piazzale Gramsci: “partite le lettere d’invito alle ditte interessate”. L’assessora Laura Allegrini (Lavori pubblici) aveva spiegato che i tempi per le procedure erano stretti. Ma l’iter ha subito un’ulteriore accelerazione.

L’intervento, per circa 600mila euro, prevede attraversamenti pedonali a ridosso delle mura, la sistemazione della parte verde, viabilità e il taglio dei pini, diversi in condizioni non ottimali, tanto da suggerirne, come spiegato dalla stessa Allegrini, l’abbattimento per ragioni di sicurezza. Stando ai rilievi tecnici commissionati dall’amministrazione comunale.

Proprio sugli alberi da togliere e sostituire, si è innescato un dibattito, promosso da Viterbo 2020. Il gruppo di Chiara Frontini aveva proposto un progetto alternativo, che conservasse in larga parte i pini, ma soprattutto con uno spirito diverso di recupero.

L’amministrazione ha ascoltato, poi ha deciso di proseguire per la strada già spianata.

“Per il recupero – spiega Allegrini – sono partite le lettere d’invito a partecipare all’appalto”. Con il Covid, la procedura è semplificata, con tempistica più stringente.

“Per gli attraversamenti – osserva Allegrini – vedremo un sistema che sia meno invasivo rispetto alle mura. L’intervento si aggira sui 600mila euro, di cui 410mila di lavori. Una procedura veloce e con gli avanzi potremo prevedere altre opere”.

Sui pini, invece: “Se ne può discutere, sul tipo di pianta da posizionare. Adesso è importante intervenire per la viabilità”. Strade malridotte e piante in condizioni non ottimali.

“Questa è un’occasione persa per tutti – ribatte Frontini – abbiamo discusso del progetto quando ormai era già stato approvato. Una condivisione avrebbe portato a una soluzione complessivamente migliore. Spiacerà vedere pini di quasi un secolo venire giù”. Allegrini comprende, ma condivide fino a un certo punto. “La rovinosa caduta dei pini nei pressi del palazzetto dello sport – ricorda l’assessora – ha accelerato la procedura. Possiamo anche decidere di reimpiantare la stessa essenza, ma su quelli presenti occorre intervenire”.

13 marzo, 2021