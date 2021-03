Ristrutturazione ex cinema Cavour, assolto l’ex dirigente comunale Angelo Cecchetti

Montefiascone - Era accusato di abuso d'ufficio - La difesa: "E' l'ennesima volta che il responsabile dell'ufficio tecnico viene prosciolto"

L’avvocato Giovanni Labate

Montefiascone – (sil.co.) – Ristrutturazione ex cinema Cavour, assolto dall’accusa di abuso d’ufficio l’ex dirigente comunale Angelo Cecchetti.

Per l’ex responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Montefiascone il processo non si è neanche aperto. Il giudice Roberto Colonnello lo ha assolto martedì alla prima udienza, accogliendo la richiesta del difensore Giovanni Labate di proscioglimento ex articolo 129, data l’evidenza dell’insussistenza delle accuse.

Fuori dal procedimento anche un tecnico, mentre il processo va avanti per gli altri tre imputati, tra i quali l’imprenditore edile ed ex assessore all’urbanistica Massimo Ceccarelli.

I presunti abusi sarebbero stati commessi tra il 2016 e il 2018. L’inchiesta si è chiusa a maggio del 2019 con l’invio di cinque avvisi di garanzia ad altrettanti indagati, a vario titolo, per abuso d’ufficio e reati contro il testo unico dell’edilizia. Tutto ruoterebbe attorno ad opere di manutenzione straordinaria della facciata di un fabbricato a uso magazzino in corso Cavour, a Montefiascone, che in tempi lontani sarebbe stato adibito a cinema.

Tra le persone finite nel mirino della procura, oltre e Ceccarelli e Cecchetti, la proprietaria e titolare della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, presentata il 26 ottobre 2016; il tecnico progettista nonché direttore dei lavori; l’ingegnere che ha redatto, quale professionista esercente un servizio di pubblica necessità, la relazione tecnica a corredo della Scia.

La difesa: “Per Cecchetti l’ennesima assoluzione”

“Per il mio assistito si tratta dell’ennesima assoluzione da uno dei tanti procedimenti penali, con una media di uno all’anno, in cui si è trovato coinvolto, suo malgrado, a causa dell’incarico dirigenziale ricoperto dal 2001 fino alla pensione”, sottolinea il difensore Labate.

In tempi recenti l’ex responsabile dell’ufficio tecnico è stato assolto due volte, sempre dall’accusa di abuso d’ufficio.

Il 4 dicembre 2018, Cecchetti è stato assolto nel merito, assieme agli altri tre imputati, nell’ambito della vicenda dei presunti permessi a costruire facili su terreni agricoli nelle campagne di Montefiascone, a distanza di quasi un decennio dal sequestro operato nel 2010 dalla forestale di un terreno agricolo su cui insisteva un progetto per la realizzazione di una casa di campagna, sottoposto a due varianti, che non era però stato trascritto dell’acquirente.

Il 17 ottobre 2019 è stato invece assolto con formula piena, assieme ad altri sette imputati, con cui era finito a processo per una storia di presunti permessi facili e bustarelle. In otto erano stati rinviati a giudizio nel 2015 per fatti avvenuti a Montefiascone tra il 2008 e il 2011.

26 marzo, 2021