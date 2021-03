Roberto Gualtieri candidato sindaco per il Partito democratico

Roma - Elezioni comunali - Manca solo l'ufficializzazione, il Pd ha scelto l'ex ministro

Condividi la notizia:











Roma – Roberto Gualtieri candidato sindaco a Roma per il Partito democratico. Ormai manca solo l’ufficializzazione, che comunque è attesa in giornata o al massimo per domani.

La decisione però è presa.

Il Pd punta sull’ex ministro all’Economia e il via libera arriverà a poca distanza dal cambio alla conduzione nella segreteria nazionale, col passaggio da Zingaretti a Letta.

Per la capitale le elezioni si presentano piuttosto aperte. Con Virginia Raggi (M5s) intenzionata a presentarsi, anche se viene data con poche possibilità, allo stato attuale, d’arrivare al ballottaggio.

Nel frattempo, Vittorio Sgarbi ha già ufficializzato la sua intenzione a correre per il Campidoglio, ma non si sa se avrà l’appoggio del centrodestra, per il quale continuano a circolare voci su Guido Bertolaso, nonostante il diretto interessato abbia declinato.

Condividi la notizia:











16 marzo, 2021