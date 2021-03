Terni - Carabinieri - Denunciato in stato di libertà

Condividi la notizia:











Terni – Ruba borsello, scappa col camion e poi lo lancia dal finestrino, denunciato.

Nel corso del pomeriggio di ieri, i militari del comando stazione carabinieri di Papigno hanno dato esecuzione ad un provvedimento di “esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione” emesso dalla procura della repubblica di Tivoli – Ufficio Esecuzioni Penali, arrestando uno spoletino classe 1946, residente a Terni, già noto alle forze dell’ordine.

Verso le 19 ha chiamato sul Nue 112 una signora da via Natta che aveva trovato un bambino che si aggirava da solo per strada, senza scarpe con i soli calzini, maglietta e pantaloni leggeri, il bimbo era molto piccolo, non era in grado di parlare e tentava di attraversare la strada.

“Il bambino, di 3 anni – si legge nella nota dei carabinieri – veniva portato dai militari presso la stazione carabinieri di Collescipoli dove arrivava contemporaneamente il padre che, avvedutosi dell’allontanamento da casa del bimbo, lo stava cercando preoccupato; il bimbo mentre era in giardino aveva aperto il cancello ed approfittando di un momento di distrazione della madre, era uscito: tanto spavento che si è concluso con un abbraccio tra i lacrimoni e ritorno a casa”.

Alle 19,30 circa un cittadino ha chiamato sul Nue 112 riferendo di essere all’inseguimento di un mezzo pesante il cui conducente, a suo dire, gli aveva poco prima sottratto un borsello.

“Il segnalante – si legge nella nota dell’Arma – ha dato notizia in tempo reale la centrale operativa dei carabinieri sul tragitto intrapreso dal mezzo il quale veniva quindi intercettato e bloccato in strada di Sabbione. I militari operanti hanno preso contatti con il soggetto derubato, anche lui fermatosi, il quale gli riferiva che tramite la visualizzazione delle telecamere presenti nel suo magazzino, aveva visto la persona che guidava il mezzo impossessarsi del suo borsello ed allontanarsi. Il ladro, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, dichiarava di aver buttato il borsello in un luogo dove, purtroppo, malgrado le ricerche non è stato rinvenuto nulla”.

Portato presso la stazione carabinieri di Collescipoli, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per il reato di furto.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2021