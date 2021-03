Russia, accordo con la Cina per produrre 60 milioni di dosi di Sputnik

Coronavirus - Al via da maggio - Lo riporta l'agenzia Interfax

Vaccino anti-Covid Sputnik

Mosca – Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha raggiunto un accordo con la società cinese Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co per la produzione di 60 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V. Lo riporta l’agenzia russa Interfax.

“Le dosi prodotte garantiranno la vaccinazione di oltre 30 milioni di persone”, ha detto il Fondo, “l’inizio della produzione è previsto per maggio”.

Oltre agli accordi appena firmati per la produzione di altre 200 milioni di dosi di vaccino con l’India e di 60 milioni con la Cina, è già operativa una intese con la Corea del Sud e nella stessa India è già stata avviata da tempo la produzione del vaccino russo.

29 marzo, 2021