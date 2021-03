Russia, fermati dalla polizia 200 politici d’opposizione

Mosca - Era in corso il “forum dei consiglieri municipali indipendenti”

di Alessio Bernabucci

Mosca – Fermati dalla polizia 200 attivisti d’opposizione.

Era in corso il “forum dei consiglieri municipali indipendenti” presso l’hotel Izmailovo di Mosca. Fonti del ministero dell’Interno russo riferiscono che i fermi sono scattati per aver violato le norme anti-Covid. Una nota precisa che alla manifestazione erano presenti anche “i membri di una organizzazione le cui attività sono considerate indesiderate in territorio russo”.

Stando a quanto riferisce l’ong Ovd-Info, tra i fermati ci sarebbero anche il politico di opposizione Ilya Yashin, l’ex sindaco di Ekaterinburg Yevgeny Roizman e l’ex componente del consiglio comunale di Mosca Yulia Galyamina.

“È chiaro il motivo per il quale il forum è stato interrotto – hanno commentato i collaboratori di Alexey Navalny, ilprincipale oppositore di Putin, condannato a due anni e mezzo di reclusione -. Le autorità temono ogni tipo di concorrenza alle elezioni”.

15 marzo, 2021