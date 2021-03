Salute nelle città bene comune, approvato ordine del giorno

Viterbo - Consiglio comunale - Presentato da Serra e Delle Monache (Pd)

Lina Delle Monache e Francesco Serra

Viterbo – (g.f.) – La salute nelle città, bene comune. Anche Viterbo dice sì al manifesto dell’Health City Institute.

La mozione, presentata da Francesco Serra e Lina Delle Monache (Pd) è stata approvata all’unanimità nell’ultima seduta di consiglio comunale. Un documento importante, quello cui è stato dato il via libera per l’adesione, che ha come scopo la prevenzione, attraverso la collaborazione tra istituzioni.

Buone pratiche e stili di vita, per favorire un buono stato di salute. Obiettivo da raggiungere attraverso programmi strutturati e strategie di miglioramento degli stili di vita e dello stato di salute dei cittadini viterbesi.

Il documento contiene linee guida che possono risultare utili: “Al potenziamento della comunicazione tra diversi attori della rete – come riporta la mozione approvata – per elaborare programmi strutturati e strategie di miglioramento degli stili di vita e dello stato di salute dei cittadini viterbesi”.

Intanto, promuovendo e valorizzando sport e attività fisica. “Un corretto stile di vita può produrre benefici non solo individuali, ma anche sociali, ambientali ed economici, nell’ambito di una politica volta alla valorizzazione del territorio, basata sull’equilibrio ambientale e sullo sviluppo sostenibile”.

Le malattie croniche, come fanno notare Delle Monache e Serra nel documento, risultano essere legate a stili di vita sedentari. Di conseguenza, nell’agenda 2030 delle nazioni unite sono previste strategie di salute e sviluppo sostenibile: “Con almeno 17 obiettivi, tra i quali il numero 3, “Salute e Benessere”, che mira proprio ad assicurare la salute e il benessere di tutti i cittadini e per tutte le fasce d’età”.

28 marzo, 2021