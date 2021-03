Fabrica di Roma - Il post colorito di Scarnati per aggiornare sui contagi - Ieri 5 nuovi casi tra cui un bimbo di 4 anni - In quarantena una classe dell'asilo

Fabrica di Roma – “Saluti dal sindaco incazzatissimo…”. Scarnati scatenato. Ancora una volta, il primo cittadino di Fabrica di Roma ha aggiornato via social i suoi concittadini sull’andamento della pandemia nel paese. Come sempre senza peli sulla lingua.

“Oggi un brutto sabato – ha esordito Scarnati dalla sua bacheca Facebook -. Abbiamo cinque positivi, tutti in quarantena, di cui tre appartenenti alla stessa famiglia. Tra questi positivi c’è anche un bambino di 4 anni che frequenta l’asilo comunale, per questo abbiamo dovuto chiudere l’aula sezione E dell’asilo e mettere tutti in quarantena fino al 17 marzo, compresa la maestra e due operatrici scolastiche”.

Il sindaco mostra di non apprezzare quella che è stata finora la gestione nazionale dell’emergenza sanitaria. E per dirlo non disdegna un linguaggio anche colorito.

“Purtroppo, come avviene ormai in tutta Italia (speriamo di no), potremmo attraversare un altro brutto periodo – continua il post del primo cittadino -. Tempo fa scrissi che il governo era incompetente perché aveva fatto gli accordi con le case farmaceutiche senza mettere penali, qualcuno mi rispose ‘Ce potevi anna’ tu’. Ora i fatti mi danno ragione”.

“Oltretutto – conclude – le categorie tra i 70 e gli 80 anni e i fragili, di cui io faccio parte, vengono trattate come invisibili. Ma perché oltre la politica, non interviene la magistratura? Saluti dal sindaco incazzatissimo”.

7 marzo, 2021