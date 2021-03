Salvini: “Da Draghi notevoli segnali di cambiamento”

Milano - Il leader della Lega: "Il piano vaccinale può mettere in sicurezza l'Italia"

Milano – “Siamo qui da tre settimane e penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini, subito dopo una visita all’ospedale Fiera di Milano.

Matteo Salvini

“Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri, ci si fosse occupati di dotare l’Italia di farmaci e vaccini necessari, saremmo più avanti come altri paesi del mondo”, aggiunge, così come riferisce l’Adnkronos.

Poi una riflessione sui vaccini. “Il piano vaccinale ora può mettere l’Italia in sicurezza entro giugno”.

Ora serve “correre sul piano vaccinale, producendo vaccini in Italia e comprandoli all’estero dove ci sono, correre sui rimborsi e stringere i denti a marzo, ringraziando la comunità medica e sanitaria: stanno facendo i miracoli e, mi fido di quello che mi dicono, credo che marzo sarà l’ultimo mese in cui stringere i denti”, afferma Salvini. Da aprile, “spero si rinasca, si torni alla vita, alla normalità, allo sport, alla scuola, alla socialità. Che si torni a vivere”. Adesso, spiega, “c’è un piano vaccinale che può mettere entro giugno in sicurezza l’intera popolazione italiana”.

13 marzo, 2021