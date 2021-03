Salvini: “Impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile”

Coronavirus - Il leader della Lega: "Riaprire dove la situazione sanitaria è sotto controllo"

Roma – “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile”. Si apre così il lungo post pubblicato su Twitter dal leader della Lega Matteo Salvini, dopo che, conclusa la cabina di regia del governo, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vogliono un’Italia rossa e arancione almeno fino al 30 aprile. Un altro mese ancora in cui, secondo quanto deciso dal governo per il nuovo decreto, non ci saranno aree gialle, così come già prevedono le norma anti-Covid vigenti.

Matteo Salvini

“Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno dove la situazione sanitaria sia sotto controllo si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi” scrive Salvini.

“Qualunque proposta in consiglio dei ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevederà un graduale e sicuro ritorno alla vita” conclude.

26 marzo, 2021