Salvini sulle dimissioni di Zingaretti: “Gli ho mandato un messaggino”

Roma - Il leader della Lega: “È grave che il segretario del secondo partito in Italia si dimette perché nel Pd parlano solo di poltrone”

Roma – “Gli ho mandato un messaggino”. Così è intervenuto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Partito democratico.

“Spero che non abbiano delle ripercussioni sul governo – ha aggiunto Salvini -. Ogni giorno conta, il piano vaccinale è fondamentale”.

Matteo Salvini

“Mi spiace per gli altri partiti che litigano – ha spiegato il leader della Lega – ed è grave che il segretario del secondo partito in Italia si dimette perché nel Pd parlano solo di poltrone, detto da lui. Fortunatamente la Lega è a servizio dell’Italia di Draghi e del governo, ci stiamo occupando di vaccini e salute”.

“Spero che nel Pd non vadano avanti per settimane a decidere chi deve fare che cosa per e noi non possiamo perdere tempo” ha concluso Matteo Salvini.

5 marzo, 2021