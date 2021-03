Vetralla - Sostituisce la dimissionaria Flaminia Tosini - Entra in giunta Diana Ghaleb

Sandro Costantini

Vetralla – Sandro Costantini il nuovo vicesindaco di Vetralla. Va a sostituire Flaminia Tosini dimessasi, dopo che era finita nel mirino della magistratura per la vicenda delle discariche a livello regionale.

Ora il sindaco Francesco Coppari avrà il suo vice. Costantini è anche assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Polizia Locale e Personale, delega, quest’ultima che sostituisce quella alle Politiche europee.

La scelta è caduta sul consigliere che dopo Tosini aveva ottenuto il maggior numero di preferenze alle elezioni.

In giunta entra Diana Ghaleb, sempre in sostituzione della Tosini, come assessora a Centro Storico, Associazionismo, Politiche Europee, Cultura.

Alcune deleghe sono state redistribuite. Tra questi, ai Lavori pubblici arriva Anna Maria Palombi. Mentre all’Ambiente va Enrico Pasquinelli.

L’assessore Carlo Postiglioni rimane assessore al Patrimonio, all’Urbanistica, Agricoltura, Sanità.

In consiglio comunale entra Mario Presciutti, primo dei non eletti, al posto di Tosini.

La nuova giunta Coppari

Sandro Costantini: Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Polizia Locale e Personale – Vicesindaco

Diana Ghaleb: Centro Storico, Associazionismo, Politiche Europee, Cultura

Anna Maria Palombi: Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e occupazionali, Lavori pubblici

Enrico Pasquinelli: Turismo, Commercio, Attività produttive, Sport, Protezione Civile, Ambiente

Carlo Postiglioni: Patrimonio, Urbanistica, Agricoltura, Sanità e Manutenzioni.

28 marzo, 2021