Bologna - Stefano Bonaccini, presidente della conferenza delle regioni e governatore dell'Emilia-Romagna: “Finora non è mancata l'organizzazione, sono mancate le dosi"

Bologna – “Scandaloso che gli operatori sanitari non vaccinati rimangano al loro posto”. Così Stefano Bonaccini, presidente della conferenza delle regioni e governatore dell’Emilia-Romagna, su Rai3 in merito agli operatori sanitari che non si vaccinano.

“È scandaloso – ha dichiarato Bonaccini – che chi deve tutelare oltre alla propria vita quella degli altri rimanga al proprio posto se non si vuole vaccinare. Anche io condivido che infermieri e medici siano vaccinati, altrimenti non possono stare al loro posto”.

Stefano Bonaccini

“Avremo numero di dosi sufficiente, se tutto sarà confermato nelle consegne previste, per vaccinare tutti gli italiani – ha aggiunto il presidente della conferenza delle regioni -. Ad oggi però le multinazionali si sono comportate in modo vergognoso. Finora non è mancata l’organizzazione, sono mancate le dosi”.

“Sputnik? – ha proseguito Bonaccini – Nessuna Regione italiana può acquistare i vaccini per conto proprio, senza l’autorizzazione di Ema e di Aifa, per come stanno le regole oggi, se le regole cambieranno vedremo. Sono stati sottoscritti accordi perché arrivino tra aprile e giugno 52 milioni di dosi di vaccino, tra luglio e settembre altre 80 milioni”.

28 marzo, 2021