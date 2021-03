Scatta la zona rossa – Nella Tuscia ricoveri giù del 40% nell’ultimo mese

Coronavirus - Nella provincia di Viterbo ieri nessun morto e meno casi rispetto al resto dell'alto Lazio - Superate le 33mila vaccinazioni

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia i ricoverati sono il 5,5% degli attualmente positivi. Un mese fa erano il 13%. In numeri assoluti significa che il 14 febbraio i posti letto degli ospedali di Belcolle e Montefiascone erano occupati da 98 pazienti Covid su 764 contagiati, mentre ieri erano 60 su 1091. Negli ultimi trenta giorni c’è stato, quindi, un decremento del 39%.

A risentire maggiormente del calo è stata l’area medica, che è passata da 93 a 55 ricoverati. In testa c’è il reparto di medicina Covid: in un mese 35 pazienti in meno, da 53 a 18. Sono rimasti pressoché costanti, invece, i numeri della terapia intensiva, che comunque nelle prime due settimane di marzo non hanno mai superato l’unità. Ieri i ricoverati in rianimazione erano cinque.

Da oggi nella Tuscia, come nel resto del Lazio e in altre regioni italiane, scatta la zona rossa. Nei prossimi giorni resteranno aperti solo i negozi di prima necessità: si abbasseranno le serrande di bar e ristornati (consentito l’asporto e le consegne a domicilio), chiuderanno barbieri, parrucchieri e tutte le attività per la cura della persona. Non si potrà uscire dal proprio comune se non per validi motivi e tutte le scuole faranno didattica a distanza. “Dopo diverse settimane di zona gialla, la morsa delle restrizioni torna a farsi sentire prepotente a causa della risalita dell’indice Rt che è arrivato a quota 1,3. Sarà dura, inutile nasconderlo, ma con le armi della campagna vaccinale e l’arrivo di nuovi sieri supereremo con coraggio anche questo periodo”, è il messaggio che arriva dal comune di Caprarola.

Con l’ultimo bollettino la Asl di Viterbo ha comunicato 39 nuovi casi, di cui nove nel capoluogo. “Diciannove – puntualizza l’azienda sanitaria – sono persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche mentre venti presentano un link con casi precedentemente accertati”. Diversi i contagi in ambito familiare, come a Soriano nel Cimino e Acquapendente ad esempio.

Nessuno dei nuovi positivi è stato ricoverato e non è stata registrata alcuna vittima, la cui conta resta ferma a 384. Salgono a 12mila 389 invece i casi accertati dall’inizio della pandemia, mentre le guarigioni viaggiano verso quota 11mila: sono 10mila 915, con un incremento di 22 unità nelle ultime 24 ore.

Nel resto dell’alto Lazio numeri dei contagi decisamente più alti rispetto alla Tuscia. Nel Reatino, inoltre, sono morti due uomini di 73 e 92 anni. Qui i positivi sono stati 82 a fronte di 28 guariti, mentre tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia di Roma ieri 105 contagi e 88 negativizzazioni.

Sul fronte delle vaccinazioni, nella Tuscia sono state superate le 33mila somministrazioni. Per la precisione sono 33mila 548, di cui 688fatte ieri. Le donne che hanno ricevuto almeno una dose sono 20mila 433, gli uomini 13mila 115 e gli ultra 80enni 14mila 496. Gli immunizzati sono 9mila 702.

Dalla mezzanotte sono state aperte le prenotazioni per i nati nel 1948 e nel 1949, ovvero per i 73 e 72enni. Ma gli approvvigionamenti continuano a diminuire e l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato ha fatto sapere che “ai medici di medicina generale sono state temporaneamente sospese le consegne a causa delle mancante forniture”.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12389 (3345 a Viterbo; 9044 in provincia)

Attualmente positivi: 1091

Guariti: 10915

Morti: 383 + 1

Ricoverati: 60 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17145

Comuni con positivi

Viterbo: 3345 casi (98 morti e 2962 guariti)

Civita Castellana: 916 casi (20 morti e 821 guariti)

Montefiascone: 679 casi (36 morti e 571 guariti)

Vetralla: 501 casi (9 morti e 450 guariti)

Nepi: 425 casi (16 morti e 385 guariti)

Tarquinia: 373 casi (9 morti e 344 guariti)

Tuscania: 357 casi (11 morti e 313 guariti)

Fabrica di Roma: 333 casi (4 morti e 311 guariti)

Orte: 309 casi (11 morti e 266 guariti)

Vitorchiano: 280 casi (2 morti e 255 guariti)

Ronciglione: 271 casi (13 morti e 233 guariti)

Bagnoregio: 253 casi (5 morti e 239 guariti)

Capranica: 247 casi (5 morti e 231 guariti)

Bassano Romano: 243 casi (13 morti e 210 guariti)

Soriano nel Cimino: 208 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 194 casi (3 morti e 143 guariti)

Sutri: 191 casi (7 morti e 149 guariti)

Acquapendente: 148 casi (8 morti e 130 guariti)

Canepina: 146 casi (1 morto e 105 guariti)

Vignanello: 146 casi (5 morti e 113 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 130 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Caprarola: 133 casi (3 morti e 92 guariti)

Corchiano: 124 casi (4 morti e 113 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 101 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 110 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (5 morti e 106 guariti)

Canino: 113 casi (1 morto e 99 guariti)

Vasanello: 112 casi (3 morti e 93 guariti)

Ischia di Castro: 108 casi (4 morti e 92 guariti)

Oriolo Romano: 104 casi (1 morto e 89 guariti)

Blera: 96 casi (4 morti e 77 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Bolsena: 82 casi (6 morti e 65 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (69 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 71 casi (3 morti e 66 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 71 casi (3 morti e 63 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 64 guariti)

Gallese: 59 casi (55 guariti)

Faleria: 57 casi (54 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (44 guariti)

Calcata: 47 casi (39 guariti)

Gradoli: 47 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 42 casi (2 morti e 38 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 34 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 27 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











15 marzo, 2021