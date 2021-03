Scende Rt nazionale, da 1.16 passa a 1.08

Coronavirus - Cala anche l'incidenza a 240 casi ogni 100mila abitanti - Attesa per i dati del monitoraggio

Roma – Attesa per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle Regioni in base alla curva dei contagi. Il Lazio passerà probabilmente al colore arancione, mentre la Lombardia quasi sicuramente resterà rossa. In bilico il Veneto, attualmente rosso, che potrebbe scalare all’arancione.

A quanto si apprende da fonti della cabina di regia Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità, l’Rt nazionale è in calo: in questa settimana è a 1.08, mentre la scorsa era a 1.16.

Scende anche il numero dei casi di Covid ogni 100mila abitanti: il dato sull’incidenza che dovrebbe essere confermato nel monitoraggio che sarà presentato oggi, passa, secondo quanto si apprende, da 264 della scorsa settimana a 240.

26 marzo, 2021