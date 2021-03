Sciopero trasporti, venerdì Francigena garantisce parte del servizio

Viterbo - Il 26 marzo ci saranno in ogni caso le corse fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avviso agli utenti, sciopero nazionale trasporto pubblico locale di 24 ore per venerdì 26 marzo.

Si comunica – si legge sul sito della società Francigena – che le organizzazioni sindacali nazionali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisl hanno proclamato per il giorno 26 marzo, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico per la durata di 24 ore.

Nel rispetto delle fasce orarie di servizio indispensabile, concordate a livello locale, il personale della società Francigena a r.l. – affidataria in house del trasporto pubblico locale per il Comune di Viterbo – garantirà in ogni caso l’attività completa dall’inizio dei servizi fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 (www.francigena.vt.it).

Comune di Viterbo

24 marzo, 2021