Viterbo - Sul posto polizia locale e vigili del fuoco

Viterbo – Scontro tra macchine, una finisce addosso ad auto in sosta.

Incidente, ieri, in serata in viale Bruno Buozzi, a Viterbo. Due automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Una delle due vetture ha poi urtato due macchine parcheggiate lì accanto.

Erano circa le 19,30. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per i rilievi, e i vigili del fuoco. Al loro arrivo, passeggeri e conducenti delle due auto erano fuori dalle vetture, praticamente illesi.

Un paio di persone sono state portate al pronto soccorso in ambulanza, ma più per uno stato di agitazione legato all’incidente, che non per lesioni fisiche.

14 marzo, 2021