“Scuole fino alla prima media aperte dopo Pasqua anche in zona rossa”

Decreto Covid - Il presidente del consiglio Mario Draghi annuncia le misure che entreranno in vigore a partire dal 7 aprile

Roma – “Confermo la decisione di aprire le scuole fino alla prima media anche in zona rossa. Lavoriamo affinchè avvenga in modo ordinato”.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia in diretta da palazzo Chigi le nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 7 aprile. Questa mattina si riunita la Cabina di regia, con cui il premier ha discusso le nuove restrizioni previste. L’attuale dpcm, in vigore dallo scorso 6 marzo, sarà valido fino al 6 aprile.

“I contagi stanno diminuendo, ma la situazione resta critica e preoccupante – ha detto Draghi -. Questo spazio abbiamo deciso di utilizzarlo per le scuole, ma fino alla prima media. Aprire ulteriormente vorrebbe dire dare una spinta ai contagi. Non sono le scuole a far aumentare i contagi, ma tutto quello che circonda la scuola. Ciò che più incide sono le attività parascolastiche e i trasporti”.

“La stragrande maggioranza degli operatori sanitari ha aderito spontaneamente alla campagna vaccinale” è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Dobbiamo cercare il coordinamento europeo – ha spiegato Draghi -. Ieri la presidente della Commissione ha messo in evidenza che lo Sputnik può essere prodotto per il 40% in Russia e 60% all’estero. Non è ancora stata presentata una richiesta ufficiale di analisi. Non sarà, quindi, disponibile in Europa prima di quattro mesi. In ogni caso aspettiamo che si pronunci l’Ema e l’Aifa”.

“Il presidente statunitense Biden – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ha parlato della competizione e delle differenze con Cina e Russia. La Russia è un paese con cui occorre trattare, ma devono smettere di interferire con la politica dei vari paesi. Bisogna essere franchi ed espliciti sulle loro violazioni. Ha parlato anche della posizione internazionale delle Turchia e dei disvalori interni”.

26 marzo, 2021