“Scuole e università, 30mila vaccinati”

Coronavirus - La Regione: "Adesione altissima, ma domenica stop alle prenotazioni"

Roma – Coronavirus, per il vaccino nel mondo dell’istruzione “c’è stata un’adesione altissima e tutto sta proseguendo regolarmente”.

Lo fa sapere l’Unità di crisi Covid-19 della regione Lazio.

I dati. “Sono oltre 120mila le prenotazioni che riguardano il mondo della scuola e circa 30mila le somministrazioni già effettuate”.

Personale docente e non di scuole e università ha potuto prendere appuntamento, in modalità scaglionata per fasce d’età, dal 18 febbraio. La Regione ricorda che “domenica alla mezzanotte verranno chiuse le prenotazioni e rimarrà attivo il numero dedicato per eventuali disdette o modifiche delle prenotazioni”.

4 marzo, 2021