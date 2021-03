Selezione interna amministrativi, Asl chiarisca sulle graduatorie

Viterbo - Egidio Gubbiotto chiede delucidazioni sui conteggi di titoli di studio e periodi lavorati

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come abbiamo potuto osservare, con deliberazione numero 187 del 08.02.2021 la Asl di Viterbo ha indetto una selezione interna per il passaggio di quattro dipendenti amministrativi alla categoria D.

Espletato il concorso e uscita la graduatoria rinvenibile nella deliberazione numero 163/2011, abbiamo potuto notare che, oltre non aver rispettato la privacy dei candidati partecipanti, mettendo nome e cognome e non iniziali e/o matricola, nella graduatoria finale, ad alcuni partecipanti, non è stato iscritto il titolo di studio necessario per partecipare alla selezione.

Sarà una mera svista oppure i partecipanti in argomento non hanno il suddetto titolo per l’accesso? Facciamo presente che il bando in argomento è stato fatto in applicazione dell’articolo 22 comma 15 del Dlgs 75/2017, tale articolo prevede una laurea attinente al profilo professionale.

Altra anomalia che a noi risulta, sono i conteggi dei periodi lavorativi i quali non sono stati decurtati né di part time né di aspettative, penalizzando così i dipendenti che nel corso degli anni hanno lavorato a tempo pieno favorendo, invece, chi negli anni ha lavorato a orario ridotto.

Altra strana anomalia, sono i curriculum formativi, dove sono stati valutati partecipazioni a corsi e/o convegni non proprio attinenti, ad esempio, la presenza alla conferenza dei servizi indetta dalla Asl.

Non vogliamo credere in una mala fede dell’azienda auspicando semplici errori che ad oggi si potrebbero essere ancora corretti, conferendo una più trasparente giustezza alla graduatoria stessa.

Saremmo lieti di conoscere sapere il pensiero della direzione strategica dell’azienda sanitaria locale di Viterbo, in merito ai numerosi dubbi manifestati dalla scrivente organizzazione sindacale evitando così di farci protendere a pensieri e opinioni negative da farci esprimere pareri controversi e atteggiamenti incondivisibili.

Egidio Gubbiotto

Segretario provinciale Confael

Condividi la notizia:











4 marzo, 2021