“Selva del Lamone, al lavoro per una fruizione migliore dei suoi tesori…”

Farnese - Il neodirettore Pierluca Gaglioppa: "Pronto a dare il massimo per potenziare il turismo" - Il sindaco Giuseppe Ciucci: "Nomina importante, certi della sue competenze"

Condividi la notizia:











Farnese – (f.b.) – La Selva del Lamone ha un nuovo direttore: Pierluca Gaglioppa.

La nomina è arrivata dalla regione Lazio su sollecitazione del comune di Farnese, ente gestore della riserva, dopo che il ruolo è rimasto vacante per diversi anni.

Gaglioppa ha firmato un contratto di tre anni e ha già in mente un percorso ben preciso per migliorare la fruizione della Selva del Lamone, senza tralasciare la conservazione del suo territorio, così ricco di eccellenze.

Il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci con il direttore della Selva del Lamone Pierluca Gaglioppa

Pierluca Gaglioppa ha una lunga esperienza nel settore. “Venti anni fa sono stato guardiaparco e ho collaborato direttamente a delle iniziative nella Selva del Lamone – racconta -. Poi ho ricoperto diversi incarichi in regione, sempre nel campo forestale”.

Due, in particolare, sono le sfide che lo attendono alla riserva naturale che sorge nel territorio del comune di Farnese.

“La prima è quella di promuovere il più possibile la Selva del Lamone per favorire una fruizione e una partecipazione sempre maggiore da parte della comunità locale e dei turisti – spiega Gaglioppa -. Tutto questo sarà possibile continuando a curare la conservazione delle eccellenze che si trovano nella riserva e aggiungendo una serie di interventi sulla sentieristica affinché questo luogo magico possa essere più conosciuto e apprezzato”.

La seconda sfida, invece, è più tecnica ma non meno importante. “L’altro mio obiettivo – aggiunge Gaglioppa – è coinvolgere nel modo giusto la comunità locale, gli agricoltori che quel territorio lo vivono ogni giorno. Serve una governance inclusiva e sinergica e sono pronto a dare tutto me stesso per metterla in atto”.

Soddisfatto della nomina di Gaglioppa il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci. “Il comune continuerà ad essere l’ente gestore della Selva del Lamone – ricorda – ma sono convinto che Pierluca Gaglioppa saprà svolgere il suo ruolo con sapienza e umiltà. Avere un direttore, dopo anni in cui questo ruolo è stato vacante, significa poter assolvere a quei passaggi tecnici necessari per lavorare al meglio nella riserva e per la riserva”.

Condividi la notizia:











18 marzo, 2021