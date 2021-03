Capranica - Carabinieri - Due persone in manette - Erano stati fermati per un controllo e trovati con la droga

Capranica – Serra di marijuana nascosta in un’intercapedine del garage, due arresti.

I carabinieri della stazione di Capranica, durante un servizio perlustrativo, hanno fermato e perquisito due uomini del luogo già conosciuti.

“Li hanno trovati in possesso – si legge nella nota dell’Arma – di 50 grammi di marijuana essiccata, 5 piante in piena vegetazione di cannabis indica e un grammo di hashish. Proseguendo la perquisizione a casa di uno dei due, in un’intercapedine ricavata in un garage, i carabinieri della stazione hanno trovato una serra artigianale con lampade, ventilatori ed essiccatori“.

Al termine delle operazioni, i due sono stati dichiarati in arresto e il materiale è stato tutto sequestrato.

1 marzo, 2021