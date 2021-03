“Sì ad aiuti economici con scostamento bilancio mensile”

Politica - Giulio Marini, responsabile Turismo per Forza Italia Lazio: "Il governo dia seguito alla proposta di Antonio Tajani"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Auspichiamo che il governo faccia propria la proposta di Antonio Tajani, per uno scostamento di bilancio mensile per 20 miliardi, fino al termine della pandemia, così da poter sostenere davvero tutte le categorie che si trovano in drammatiche difficoltà economiche.

L’esecutivo Draghi ha cominciato col piede giusto, cercando di andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese maggiormente penalizzati dalle chiusure per l’emergenza sanitaria, malgrado gli assurdi veti di una parte della maggioranza, ad esempio, su una più ampia cancellazione delle cartelle esattoriali.

Adesso, questi atteggiamenti ottusi devono essere messi in minoranza, all’interno del consiglio dei ministri, a partire proprio dagli aiuti costanti ai settori in difficoltà. Penso, in primis, al turismo: il decreto appena varato sarà un pannicello caldo, al quale dovranno necessariamente aggiungersi altri interventi immediati.

La proposta di Antonio Tajani va esattamente in questa direzione: accompagnare e sostenere famiglie e aziende non ‘una tantum’, ma fino a che la pandemia non sarà terminata. E questo è ciò che ci aspettiamo dal presidente Draghi e da tutte le forze che lo sostengono.

Giulio Marini

Responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio

24 marzo, 2021