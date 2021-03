“Si celebra la Giornata dell’acqua ma ancora inattuati decreti per il bonus idrico”

Politica - Intervento di Mauro Rotelli (FdI) alla Camera: "Ho sottolineato questo paradosso tutto italiano"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre si celebra la Giornata dell’acqua sono ancora inattuati i decreti per l’entrata in vigore del Bonus idrico. Lunedì scorso si è celebrata la Giornata mondiale dell’Acqua.

Un bene primario e finito, che è indispensabile alla vita ed occorre tutelare in ogni modo.

La finanziaria 2021, votata alla Camera, ha previsto l’istituzione del cosiddetto Bonus idrico mirato proprio al risparmio idrico e finalizzato a sostenere iniziative di risparmio energetico.

La misura, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° marzo, nelle previsioni avrebbe permesso il risparmio di 414 milioni di metri cubi di acqua all’anno.

Le aziende nazionali, votate all’innovazione, sono da tempo pronte a recepire tale cambiamento ma, come spesso succede, il provvedimento, di fondamentale importanza, è ancora al palo per la mancanza di approvazione dei decreti attuativi necessari alla sua esecuzione.

Ieri, al riguardo, in un mio intervento alla Camera, ho sottolineato questo paradosso tutto italiano: mentre si celebra la Giornata dell’Acqua si lasciano ferme delle misure che, realmente e non solo a parole, potrebbero incidere in maniera concreta sull’effettiva tutela di un bene così prezioso.

Ancora una volta la burocrazia sembra soffocare qualsiasi iniziativa migliorativa.

Mauro Rotelli Deputato Fratelli d’Italia

24 marzo, 2021