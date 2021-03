Assessorato alla Cultura – Si dimette Monica Carlucci, subentra Stefania Nicolosi

Tuscania - Nuovo ingresso in giunta - L'esponente di FdI: "Grazie al sindaco che ha creduto in un lavoro portato avanti ormai da sette anni, il mio impegno sarà costante"

Condividi la notizia:











Tuscania – (pierdo.pa.) – Si dimette Monica Carlucci, entra Stefania Nicolosi (FdI) nuova assessora alla Cultura, turismo e ambiente.

La notizia dell’ingresso in giunta è diffusa dal profilo Facebook dell’amministrazione comunale di Tuscania.

“Vogliamo salutare – si legge nel post – la consigliera e assessora Monica Carlucci che, per motivi professionali che la terranno impegnata anche fuori da Tuscania, questa mattina (ieri, ndr) ha rassegnato le dimissione dai suoi incarichi.

A Monica diciamo grazie per aver condiviso con noi questo periodo di attività amministrativa, per aver dimostrato la sua onestà intellettuale, rispetto delle regole e per averci dato la sua amicizia”.

Viene fatto anche sapere che “nella stessa giornata, il sindaco Fabio Bartolacci ha firmato il decreto di nomina di assessore alla Cultura, turismo e all’ambiente alla consigliera Stefania Nicolosi”.

Nicolosi lascia la presidenza del consiglio comunale.

“C’è – dice Nicolosi – la contentezza per un riconoscimento che è importante. Ringrazio il sindaco che mi ha dato questa possibilità e che ha creduto in un lavoro portato avanti ormai da sette anni e cioè da quando faccio parte dell’amministrazione. Ora sono in giunta.

Da questo momento, il mio impegno, che è stato costante già da prima, sarà appunto lo stesso per portare a casa tutta una serie di risultati”.

Le deleghe di Carlucci, all’Agricoltura e Sicurezza, saranno riassegnate.

Condividi la notizia:











9 marzo, 2021