Si ribalta con il carrello della spesa, gravissima bimba di 16 mesi

Roma - Schiacciata dal cestello carico di prodotti - La piccola è ricoverata in terapia intensiva al San Camillo

Condividi la notizia:











Roma – Dramma in un supermercato sulla via Casilina a Roma, una bimba di 16 mesi è rimasta schiacciata da un carrello della spesa che si è ribaltato. Ora è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale San Camillo.

Un’ambulanza

Secondo quanto ricostruito la piccola era seduta nell’apposito seggiolino quando, per cause ancora da accertare, il carrello si sarebbe ribaltato, schiacciandola.

La piccola è stata subito soccorsa dal personale del supermercato: un’ambulanza dell’Ares 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo dove la piccola è stata ricoverata in terapia intensiva. I carabinieri indagano sull’incidente per capire come sia avvenuto il rovesciamento del carrello, anche con l’aiuto dei filmati della videosorveglianza interna al grande magazzino.

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021