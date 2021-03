Vasanello - Intervento dell'eliambulanza del 118, carabinieri e vigili del fuoco

Vasanello – Si ribalta col trattore e rimane incastrato, grave uomo.

In tarda mattinata, per cause in corso di accertamento, un uomo al lavoro col suo trattore si è ribaltato rimanendo incastrato sotto al mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo, i sanitari del 18 e i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale con l’eliambulanza in gravi condizioni.

25 marzo, 2021