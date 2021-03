Si va verso il rinvio delle elezioni amministrative per il Covid

Coronavirus - La bozza del decreto sarebbe già pronta - Si pensa allo slittamento a dopo l'estate

Roma – Allerta contagi e varianti Covid in tutta Italia, si va verso il rinvio delle elezioni amministrative.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, da settimane il governo starebbe ragionando sull’ipotesi del rinvio a dopo l’estate di tutte le elezioni che si terranno da qui a fine giugno: le regionali in Calabria dell’11 aprile, le suppletive a Siena, le amministrative che si terranno in circa 1.200 comuni. Tra questi metropoli come Roma, Milano, Napoli, Torino.

Il rinvio è sul tavolo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. L’istruttoria è conclusa, manca il decreto legge necessario per concretizzare lo slittamento, che potrebbe cadere tra settembre e ottobre con l’ipotesi di una sola data per regionali calabresi e comunali. La data probabile potrebbe essere quella del 10 e 11 ottobre.

Il decreto potrebbe arrivare in consiglio dei ministri già giovedì o nei prossimi giorni.

A preoccupare l’esecutivo, il nuovo aumento dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e della circolazione delle varianti del virus. Ma non solo. La morsa del Covid-19 e le restrizioni imposte dal nuovo dpcm impediscono lo svolgimento di una regolare campagna elettorale con comizi, incontri, eventi organizzati per sostenere i candidati. E poi c’è il problema delle scuole. La didattica a distanza ha già creato numerose difficoltà agli studenti, aggiungere altri giorni di chiusura degli istituti viene ritenuto troppo gravoso.

