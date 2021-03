Sileri: “Da metà aprile verranno somministrate mezzo milioni di dosi al giorno”

Roma – “Da metà aprile, quando arriverà il vaccino Johnson&Johnson, verranno garantite mezzo milione di dosi quotidiane ai nostri cittadini”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario di stato alla Salute Pierpaolo Sileri.

Pierpaolo Sileri

“La campagna vaccinale sta entrando a regime: ad oggi sono state distribuite 10 milioni di dosi e per fine mese raggiungeremo almeno 9 milioni di somministrazioni. Da metà aprile, quando arriverà il vaccino Johnson&Johnson, verranno garantite mezzo milione di dosi quotidiane ai nostri cittadini”.

“Nel frattempo, il dato più interessante viene dai fragili e dagli anziani: nelle Rsa si è raggiunta una copertura pressoché totale, mentre entro fine mese 3 milioni di over 80 sui 4 milioni e 400mila totali riceveranno almeno una dose di vaccino. Ciò significa che, così come si sta già osservando nel personale sanitario, tra tre-quattro settimane si potrà registrare un notevole calo dei contagi e di decessi in questa categoria di persone”.

“Come è noto, sono emerse differenze tra le regioni sia per l’accesso alla vaccinazione sia per le modalità di prenotazione e su questo punto si sta già cercando di ottenere la necessaria uniformità per migliorare la situazione e non creare disparità. Serve una catena di comando chiara, un coordinamento centrale e una linea decisionale che parta dall’alto. A livello territoriale, invece, è necessario rappresentare tempestivamente gli eventuali problemi così che possano essere risolti in sinergia con il livello centrale”.