“Silvio Berlusconi ricoverato da lunedì mattina in ospedale”

Milano

Milano – “Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”. L’avvocato Federico Cecconi lo ha spiegato a inizio udienza nel processo Ruby Ter, senza precisare ulteriormente: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei”. Lo riportano Repubblica e il Corriere della Sera.

Il processo si svolge alla Fiera a Milano. Il presidente di Forza Italia sarebbe al San Raffaele, nel capoluogo milanese. L’attività in aula prosegue anche in sua assenza, non essendo stata avanzata richiesta di legittimo impedimento.

24 marzo, 2021