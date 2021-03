Simona Ventura positiva al Covid, non sarà alla finale del Festival

Sanremo - A comunicarlo Amadeus: “È un grande dolore"

Sanremo – Simona Ventura è positiva al Covid-19, salterà la sua partecipazione come ospite per l’ultima serata del Festival di Sanremo.

A comunicarlo è Amadeus durante la consueta conferenza stampa. Il presentatore ha commentato: “È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo a Simona e spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme”.

A fargli da eco il direttore di Rai1, Stefano Coletta: “Ho un rapporto storico con Simona Ventura, ho appreso ora la notizia. Le mando un in bocca al lupo, mi dispiace molto. Simona è quasi in debutto con un programma in prima serata su Rai2 e io sono sempre molto equilibrato nei rapporti fra reti. Ma sul futuro è sempre aperta la possibilità che possa tornare su Rai1”.

