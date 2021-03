“Monoclonali, somministrazioni anche a Belcolle”

Coronavirus - L'ospedale di Viterbo tra le strutture individuate dalla regione

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Prorogata al 30/06 scadenza esenzioni ticket per reddito e per patologie: la regione Lazio ha prorogato alla data del 30 giugno 2021 la scadenza per il rilascio dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito e01, e02, e03 e e04 e per patologia. Questo è quanto è stato disposto seguendo l’andamento epidemiologico della pandemia e ravvisata la necessità di prevenire fenomeni di sovraffollamento negli uffici deputati.



Medicinali monoclonali: è pronto il protocollo di somministrazione, le strutture interessate sono lo Spallanzani, Tor Vergata, l’Umberto I, il Sant’Andrea, l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, l’ospedale di Palestrina, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Belcolle (Viterbo), l’ospedale De Lellis (Rieti), l’ospedale Goretti (Latina) e l’ospedale Spaziani (Frosinone).



Strutture socio-assistenziali: nel Lazio stanno partendo le vaccinazioni per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali di carattere comunitario, da lunedì 22 marzo è il turno della Asl Roma 1.

Vaccini a fragili: sono circa 25mila le vaccinazioni a persone fragili nel Lazio. Al via anche la prenotazione online del vaccino per i titolari del codice di esenzione C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi), sono già state effettuate oltre 500 prenotazioni.



Vaccini anti-Covid: oggi superata la quota delle 745mila vaccinazioni somministrate che rappresentano circa il 13% della popolazione nel Lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: superata la quota delle 270mila vaccinazioni over 80 che rappresentano 85% delle persone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato più anziani.

Regione Lazio

18 marzo, 2021