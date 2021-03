Coronavirus - Secondo i dati del bollettino regionale

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Prenotazioni over 70: al via le prenotazioni per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947 e dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72 ovvero i nati nel 1948 e 1949. Sono oltre 170mila le prenotazioni già eseguite per gli over 70 anni.



Vaccini da medici di medicina generale: vaccinazioni in costante crescita, raggiunte le 50mila dosi e sono oltre 2.164 i medici gia’ attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle asl;



Vaccini antiCovid: viaggiamo ad una media di oltre 20 mila somministrazioni al giorno. Oggi supereremo la quota delle 650 mila vaccinazioni somministrate che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;



Vaccinazioni over 80: superata la quota delle 220mila vaccinazioni over 80 che rappresentano il 70% delle persone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato piu’ anziani.

12 marzo, 2021