Viterbo - Squadra mobile - Trovato con 8,5 di droga nascosta anche nella poltrona del soggiorno di casa

Condividi la notizia:











Viterbo – Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato 38enne.

Nello scorso fine settimana, nell’ambito di uno specifico servizio antidroga nel capoluogo, la squadra mobile ha arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti un 38enne, italiano e residente a Viterbo.

Viterbo – La droga sequestrata dai poliziotti della mobile

“Durante l’attività operativa – si legge nella nota della questura -, gli investigatori hanno documentato la cessione di una dose di stupefacente da parte del 38enne a un cliente, un italiano di 29 anni residente in provincia, poi sanzionato in via amministrativa per possesso di stupefacente per uso personale. Il cliente, che si dichiarava consumatore saltuario di cocaina, ha confermato ai poliziotti della mobile che il soggetto che gli aveva ceduto la dose (0,4 grammi) era il suo fornitore di riferimento”.

Altri agenti, intanto, sono riusciti ad intercettare il 38enne che si stava allontanando a bordo della propria auto, lo hanno perquisito e trovato con tre involucri in cellophane che contenevano 1,9 grammi di cocaina.

“La perquisizione – continua la polizia – è continuata nella residenza dell’uomo dove sono stati trovati altri 10 involucri termosaldati e coperti di carta alluminio, contenenti cocaina per un peso di 6,2 grammi, il tutto nascosto all’interno della poltrona del soggiorno. Al 38enne, oltre allo stupefacente per un totale di 8,5 grammi di cocaina, sono stati sequestrati anche 100 euro, provento dell’attività di spaccio della giornata”.

Su direttiva dell’autorità giudiziaria l’arrestato è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo, all’esito della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2021