“I sostegni previsti per le Pmi sono insignificanti”

Economia - Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio Lazio nord, critico verso il governo: "Servono più risorse e aiuti immediati"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel 2020, secondo le stime del nostro centro studi, sono andati perso 160 miliardi di euro di Pil e quasi 130 miliardi di consumi. Sono sparite dal mercato circa 300mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi, di cui circa 240mila esclusivamente a causa della pandemia e 200mila attività professionali.

Tra i settori più colpiti, la filiera del turismo con una perdita della produzione di 100 miliardi, la ristorazione con perdite di fatturato pari a 38 miliardi, il settore abbigliamento e calzature con 20 miliardi di consumi in meno e il comparto culturale e ricreativo che, tra cinema e spettacoli dal vivo, ha superato 1 miliardo di euro di perdite.

“I sostegni sono inadeguati a fronteggiare la crisi delle nostre imprese – così Leonardo Tosti, presidente Confcommercio Lazio nord – servono maggiori risorse e necessitiamo che gli aiuti siano più inclusivi in termini di parametri di accesso e più tempestivi in termini di meccanismi operativi. Basti pensare che le aziende percepiranno tra il 3,5% e il 4% di ristori sulle perdite di fatturato, davvero irrisorio”.

“Ci delude la previsione della soglia minima di perdita del fatturato che è troppo penalizzante per i settori che rappresentiamo – aggiunge Tosti – Gli aiuti devono poi essere immediati: liquidità, moratorie fiscali e contributive, sostegni per far fronte alle locazioni commerciali, contributi sotto forma di credito d’imposta del 30% per le rimanenze di magazzino. Va ripensato anche il concetto delle restrizioni alle aperture che finisce per favorire l’aumento irrefrenabile del fatturato dei colossi del web che non operano a parità di regole e di tassazione proporzionate agli introiti avvenuti nel nostro Paese”.

“Non è un mistero infatti che le multinazionali del web abbiano un carico fiscale molto minore rispetto alle nostre imprese, sulle quali, tra l’altro, grava un peso tra tasse e contributi tra i più elevati in Europa – continua il presidente di Confcommercio Lazio nord -. Il loro contributo alle casse dello Stato italiano è pari a circa il 2,7% dei ricavi con un’aliquota media effettiva pari al 14,1%. Infine fino ad ora c’era la mancanza di una tassa specifica sui loro fatturati: la web tax, infatti, prevista nella legge di bilancio 2019 ma mai entrata in vigore è stata nuovamente introdotta nella legge di bilancio 2020 fissando l’aliquota al 3% (dati Quifinanza)”.

“Un sistema iniquo questo e troppo sbilanciato che grava ancora più forte sulle nostre imprese stremate dalla crisi dovuta alla pandemia e che marca ancor più forte lo svantaggio tra le multinazionali del web e le nostre Pmi. Questo è il momento di rimodellare la nostra società – conclude Tosti – partendo proprio dallo scongiurare la desertificazione commerciale, inevitabile se non sarà posta in atto una programmazione con meno incertezze e con maggior senso di responsabilità”.

Confcommercio Lazio nord

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021