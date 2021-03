Viterbo - Quattro mesi, con lo sconto di un terzo dell'abbreviato, che dovrà scontare

Viterbo – (sil.co.) – Spaccia cocaina a Fontana Grande, no alla sospensione condizionale della pena. Quattro mesi di reclusione da scontare. Nella sua abitazione nel cuore di Viterbo, la base logistica dello spaccio. Da tempo disoccupato, si sarebbe procurato i mezzi di sostentamento smerciando droga nel capoluogo.

E’ stato condannato per direttissima e non potrà usufruire della sospensione condizionale della pena il pusher 41enne d’origine marocchina fermato nella tarda serata dell’11 marzo dai carabinieri del Norm in zona “Fontana Grande”, nei pressi della sua abitazione di via delle Fabbriche, all’interno della quale sono stati trovati occultati ben 6,5 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sottoposto ai domiciliari, il 41enne è comparso venerdì in tribunale scortato dai carabinieri per l’udienza di convalida dell’arresto, fornendo la sua versione dei fatti al giudice Silvia Mattei. Si è quindi proceduto con il processo per direttissima, in seguito alla richiesta di abbreviato avanzata dall’avvocato Stefano Billi, che non ha chiesto i termini a difesa.

Riconosciute le attenuanti generiche e lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato, il giudice Mattei ha condannato il 41enne a quattro mesi di reclusione e mille di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, non concedendo all’imputato la sospensione condizionale della pena, avendone già usufruito in passato.

16 marzo, 2021