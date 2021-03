Spaccia a un 14enne a pratogiardino “Lucio Battisti”, pusher condannato a sette mesi

Tribunale - Confiscati e destinati all'erario i 10 euro pagati dal minorenne per una dose di "erba"

Viterbo – Polizia a Pratogiardino Lucio Battisti

Viterbo – (sil.co.) – Sorpreso dalla polizia a pratogiardino “Lucio Battisti” mentre cedeva “erba” a un ragazzino di appena 14 anni, è stato condannato a sette mesi e 1300 euro di multa per spaccio aggravato con il beneficio della sospensione della pena.

I 10 euro pagati dal minore per la dose, invece, sono stati confiscati e finiranno nelle casse dell’erario.

Si è chiuso così, ieri, davanti al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, il processo a un 22enne originario del Burkina Faso, del quale nel frattempo si sarebbero perse le tracce, che aveva soltanto 18 anni il 29 settembre 2017, quando fu arrestato dopo avere ceduto una dose a un minorenne.

In aula uno dei poliziotti che hanno messo a segno l’intervento e anche il giovanissimo acquirente. “Ero entrato dall’ingresso posteriore per comprare dell’erba. Un ragazzo di colore, di cui non so il nome, mi ha fatto un fischio. Ricordo che aveva uno zainetto di colore rosso. Io gli ho dato 10 euro e lui mi ha dato una bustina con la dose. Subito dopo sono comparsi i poliziotti”, ha spiegato.

“Dopo avere preso i soldi, l’imputato frugava sotto un masso – ha detto l’agente – lì abbiamo trovato le dosi sequestrate, confezionate in bustine singole che, secondo noi, facevano parte di un unico lotto, perché erano tutte uguali, dalla fattura inconfondibile, con la chiusura ermetica che si richiudeva”.

Al pusher 18enne furono sequestrati anche 35 euro in contanti, secondo l’accusa provento di spaccio. Condannando l’imputato a sette mesi, contro gli otto chiesti dal pubblico ministero Paola Conti, il collegio ha disposto la restituzione di 25 euro, mentre i dieci sicuramente dati dal minore sono stati confiscati e destinati alle casse dell’erario.

24 marzo, 2021