Terni - Polizia - E' la seconda volta in pochi mesi: stessa misura anche a maggio 2020

Terni – Spaccio al bar, licenza sospesa per un mese.

Di seguito all’attività di polizia giudiziaria, effettuata dalla polizia di stato di Terni lo scorso giovedì 5 marzo, che ha consentito l’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, della titolare di un bar di viale dello Stadio, nonché alla parallela azione della squadra di polizia amministrativa, il questore della provincia di Terni ha sospeso per 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – le licenze e le attività commerciali del predetto locale.

“La misura – si legge nella nota della polizia – si era resa necessaria e urgente per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. E’ la seconda dello stesso genere irrogata nei confronti dello stesso locale che, già nel maggio del 2020, era stato interessato da un analogo provvedimento inibitorio per le medesime ragioni”.

I 30 giorni di chiusura vanno, peraltro, ad aggiungersi ai cinque giorni di inibizione dell’attività commerciale già applicati in forza del art. 4, comma 4° del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 (convertito in legge n. 25 del 22.05.2020) – cd. Normativa anti-Covid-19 – ed irrogati in quanto, nell’ambito dell’operazione del 5 marzo, erano stati trovati alcuni avventori all’interno del bar intenti a consumare cibi e bevande in violazione del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

10 marzo, 2021