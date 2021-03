Spara al figlio 27enne dopo una lite e lo uccide

Ancona - L’arma usata è stata sequestrata dai carabinieri

Ancora – Una lite finita in tragedia, quella che si è consumata nella frazione di Roncitelli di Senigallia, in provincia di Ancona. Un pensionato di 73 anni, al culmine di un diverbio, ha sparato al figlio 27enne colpendolo al collo e ferendolo alla giugulare.

Carabinieri e 118

Per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto poco dopo a causa dell’importante emorragia. Ma prima di spirare sarebbe comunque riuscito a trascinarsi in casa per chiamare i soccorsi.

Ad assistere alla scena ci sarebbe stata anche la seconda moglie del 73enne, con la quale l’uomo viveva. La donna, in stato di shock, sarà sentita in un secondo momento dagli investigatori. L’arma usata, una Beretta calibro 9 corto, è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per verificare se fosse regolarmente detenuta.

Intanto, secondo quanto raccolto dagli inquirenti e riferito da Tgcom24, le liti tra padre e figlio sarebbero state frequenti e i rapporti problematici: più volte i carabinieri erano dovuti intervenire in quella casa per diverbi, anche violenti tra i due, “per i motivi più svariati” dicono gli investigatori.

