Spari ad Atlanta in tre centri massaggi, otto morti

Cronaca - Sei delle vittime sono di origine asiatica - Si indaga sul possibile movente razziale

Atlanta – Ancora un pomeriggio di sangue in America. Ieri ci sono state tre sparatorie in altrettanti centri massaggi nei pressi di Atlanta, otto persone hanno perso la vita.

La polizia americana

Le sparatorie sono avvenuta in due zone diverse, e le autorità stanno ancora cercando di accertare se siano collegate.

La prima è avvenuta alle 17 in un centro massaggi della città di Acworth, a una ventina di chilometri da Atlanta, dove sono state uccise quattro persone. Circa un’ora dopo ci sono state altre due sparatorie, una di seguito all’altra, questa volta in una zona periferica a nord-ovest di Atlanta, in due diversi centri massaggi che si trovano sulla stessa strada. Anche in questo caso sono state uccise in tutto quattro persone. Sei delle otto persone uccise erano di origine asiatica, cosa che fa sospettare ci possa essere un movente razziale nella sparatoria.

La polizia ha fermato un uomo bianco di 21 anni, sospettato di essere l’autore di entrambe le sparatorie. È stato fermato a circa 240 chilometri a sud di Atlanta dopo un inseguimento in auto.

17 marzo, 2021